Названы последствия секса при коронавирусе 

Исследователи и медики изучают природу и способности коронавирусной инфекции уже больше года, и если раньше они не видели никакой опасности в половой близости у заболевших, если те в масках, то теперь пришли к другому выводу, пишет « МедикФорум ». Оказывается, инфекция может передаваться половым путем.

По мнению медиков и ученых, передача частиц коронавирусной инфекции может происходить через сперму. Вирус может присутствовать не только в крови и легких, но и в яичках, проникая в которые COVID-19 связывается с рецепторами.

Также исследователи отмечают, что коронавирус оказывает воздействие на выработку сперматозоидов и мужскую фертильность. Однако последствия подобного протекания болезни не так страшны, отмечают врачи.

Коронавирус не оказывает разрушительного влияния на репродуктивное здоровье заболевшего. Тем не менее есть вероятность передачи инфекции половым путем своему партнеру.