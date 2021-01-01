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Нарколог назвал эффективные способы избавиться от похмелья 

Диана Товсепова 4 часа назад
Нарколог назвал рабочие способы избавиться от похмелья
Фото: depositphotos.com
Нарколог Алексей Казанцев в беседе с Пятым каналом дал эффективные советы для восстановления организма после обильного принятия спиртных напитков.
По словам специалиста, особенно важно восполнить водный запас в организме. Для этого можно принять контрастный душ, чередуя холодную и горячую воду по пять секунд.

"Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить ph крови в сторону ощелачивания, так как с утра вы проснулись с запахом перегара", — также подчеркнул Казанцев.

Он объяснил, что в таком состоянии нужно питаться продуктами, содержащими много белка.

"Омлет, не пережаренный, с утра, и вам будет очень хорошо. Он полезен и тем, у кого проблемы с желудком", — отметил Казанцев.

Кроме того, специалист рекомендует на следующий день после застолья принимать витамины, недостающие в организме. Это могут быть препараты, содержащие калий, магний, или на основе янтарной и лимонной кислоты.
А вот кофе и молоко на утро после приема алкоголя пить не рекомендуется, особенно людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. От активных физических нагрузок, по словам Казанцева, тоже стоит отказаться, а вместо них выбирать прогулки на свежем воздухе.
Ранее "Рамблер" сообщал, чем опасно запивать алкоголь.
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Здоровье , Алексей Казанцев
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