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Диетолог посоветовал, как не набрать вес во время праздников 

РИА Новости и ещё 5 13 часов назад
Врач посоветовал, как не набрать вес во время праздников
Фото: depositphotos.com
Как отпраздновать Новый год и сохранить фигуру, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.
Новогодние застолья дают возможность хозяйкам десять дней подряд блистать кулинарными талантами, а гостям — наслаждаться их искусством. Но для многих людей радость гастрономических открытий омрачается мыслью о лишних килограммах, которые могут появиться к середине января.
Бобровский перечислил несколько практичных способов избежать переедания за праздничным столом.
Во-первых, правильно выбранная одежда напоминает о необходимости следить за фигурой. В облегающих платьях или джинсах будет проще сдержаться, наполняя свою тарелку.
Во-вторых, в гостях нужно найти единомышленника и сесть рядом с ним.

"Сосед за столом, который будет налегать на еду и обвинять вас, что вы не пьете, не едите и "не уважаете хозяина", на 30% влияет на количество съеденного", ‒ отметил диетолог.

В-третьих, можно использовать любой повод, чтобы время от времени вставать из-за стола: поиграть с детьми, помочь хозяйке.
В-четвертых, не нужно держать тарелку пустой.

"Как только ваша тарелка опустела, найдется тысяча добрых рук, которые начнут туда что-то подкладывать. Пусть она будет наполнена овощами, фруктами, какими-то деликатесами", ‒ советует Бобровский.

И главное правило — как можно активнее общаться. Чем больше мы в гостях разговариваем, тем меньше лишних килограммов зафиксируют наши весы, уверяет диетолог.
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Здоровье , Андрей Бобровский , ИА Sputnik
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