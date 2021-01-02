Врач посоветовал, как не набрать вес во время праздников

Как отпраздновать Новый год и сохранить фигуру, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский

Новогодние застолья дают возможность хозяйкам десять дней подряд блистать кулинарными талантами, а гостям — наслаждаться их искусством. Но для многих людей радость гастрономических открытий омрачается мыслью о лишних килограммах, которые могут появиться к середине января.

Бобровский перечислил несколько практичных способов избежать переедания за праздничным столом.

Во-первых, правильно выбранная одежда напоминает о необходимости следить за фигурой. В облегающих платьях или джинсах будет проще сдержаться, наполняя свою тарелку.

Во-вторых, в гостях нужно найти единомышленника и сесть рядом с ним.

"Сосед за столом, который будет налегать на еду и обвинять вас, что вы не пьете, не едите и "не уважаете хозяина", на 30% влияет на количество съеденного", ‒ отметил диетолог.

В-третьих, можно использовать любой повод, чтобы время от времени вставать из-за стола: поиграть с детьми, помочь хозяйке.

В-четвертых, не нужно держать тарелку пустой.

"Как только ваша тарелка опустела, найдется тысяча добрых рук, которые начнут туда что-то подкладывать. Пусть она будет наполнена овощами, фруктами, какими-то деликатесами", ‒ советует Бобровский.

И главное правило — как можно активнее общаться. Чем больше мы в гостях разговариваем, тем меньше лишних килограммов зафиксируют наши весы, уверяет диетолог.