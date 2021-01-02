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Назван простой способ победить похмелье 

Газета.ру и ещё 4 13 часов назад
Назван простой способ победить похмелье
Фото: depositphotos.com
Британский диетолог Аманда Калленберг указала простой способ победить похмелье. В беседе с The Mirror она рассказала, что алкоголь, обладая мочегонным эффектом, избавляет человеческое тело от жидкости.
Медик добавила, что из-за обезвоживания организм не может расщепить поступившие со спиртным токсины. Как отметила специалист, необходимо пить много воды, до, во время и на следующий день после употребления алкоголя, чтобы предотвратить похмелье утром.

"Старайтесь выпивать стакан воды между напитками и выпивать хотя бы один большой стакан воды перед сном", — сказала Калленберг.

Также она отметила важную роль правильного питания до и после застолья. По словам врача, перед употреблением алкоголя оно позволит замедлить всасывание алкоголя.
Кроме того, правильный завтрак, например смузи, насыщенный витаминами, минералами и антиоксидантами, с добавлением бананов, шпината и меда, поможет вывести токсины из организма, добавила Калленберг.
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