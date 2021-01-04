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Названы добавки, снижающие уровень холестерина 

РИА Новости и ещё 2 12 часов назад
Названы добавки, снижающие уровень холестерина
Фото: Волгоградская правда
Эксперты назвали пищевые добавки, снижающие уровень "плохого" холестерина. Об этом сообщает Express.
Первой пищевой добавкой против специалисты назвали магний, ежедневный прием которого не только снижает уровень "плохого", но и повышает уровень "хорошего" холестерина в организме. Кроме того, это вещество является важным минералом, который нужен для регулирования кровяного давления и уровня сахара в крови.
Второй добавкой стал экстракт зеленого чая, который, в частности, помогает сократить риск развития заболеваний сердца. Он также богат полифенолами, обладающими антиоксидантными, антибактериальными, противовирусными и противораковыми свойствами.
Ранее стало известно, что снизить уровень холестерина в крови можно с помощью трех продуктов. В их числе — льняные семена и масло, артишоки и клетчатка.
Холестерин — липидное вещество, необходимое для обменных процессов, содержится в организме человека. В нормальном количестве он необходим для построения оболочек клеток.
Высокий уровень холестерина приводит к закупорке кровеносных сосудов и появлении бляшек. В результате у человека могут образовываться тромбы, которые приводят к тяжелейшим последствиям и даже к смерти.
К факторам, повышающим уровень "плохого" холестерина, относятся курение, избыточный вес, гиподинамия и неправильное питание с высоким содержанием трансжиров.
К факторам, снижающим уровень "плохого" холестерина, относятся физкультура, спорт и вообще регулярная физическая активность, отказ от курения и употребления алкоголя, еда, содержащая мало насыщенных животных жиров и легкоусваиваемых углеводов, но богатая клетчаткой, полиненасыщенными жирными кислотами, липотропными факторами (метионином, холином, лецитином), витаминами и микроэлементами.
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