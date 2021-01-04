Названы добавки, снижающие уровень холестерина 

Эксперты назвали пищевые добавки, снижающие уровень "плохого" холестерина. Об этом сообщает Express.

Первой пищевой добавкой против специалисты назвали магний, ежедневный прием которого не только снижает уровень "плохого", но и повышает уровень "хорошего" холестерина в организме. Кроме того, это вещество является важным минералом, который нужен для регулирования кровяного давления и уровня сахара в крови.

Второй добавкой стал экстракт зеленого чая, который, в частности, помогает сократить риск развития заболеваний сердца. Он также богат полифенолами, обладающими антиоксидантными, антибактериальными, противовирусными и противораковыми свойствами.

Ранее стало известно, что снизить уровень холестерина в крови можно с помощью трех продуктов. В их числе — льняные семена и масло, артишоки и клетчатка.

Холестерин — липидное вещество, необходимое для обменных процессов, содержится в организме человека. В нормальном количестве он необходим для построения оболочек клеток.

Высокий уровень холестерина приводит к закупорке кровеносных сосудов и появлении бляшек. В результате у человека могут образовываться тромбы, которые приводят к тяжелейшим последствиям и даже к смерти.

К факторам, повышающим уровень "плохого" холестерина, относятся курение, избыточный вес, гиподинамия и неправильное питание с высоким содержанием трансжиров.

К факторам, снижающим уровень "плохого" холестерина, относятся физкультура, спорт и вообще регулярная физическая активность, отказ от курения и употребления алкоголя, еда, содержащая мало насыщенных животных жиров и легкоусваиваемых углеводов, но богатая клетчаткой, полиненасыщенными жирными кислотами, липотропными факторами (метионином, холином, лецитином), витаминами и микроэлементами.