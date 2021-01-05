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Названы восемь привычек, мешающих похудеть 

РИА Новости и ещё 1 6 часов назад
Названы восемь привычек, мешающих похудеть
Фото: Depositphotos
Немецкий диетолог Андре Шмидт поделилась с читателями портала Fitforfun привычками, от которых следует отказаться, чтобы избавиться от лишнего веса.
Первой вредной привычкой врач назвала длительное недосыпание. Она посоветовала спать минимум по семь-восемь часов в сутки.

"Если вы спите слишком мало (менее семи часов), вы производите больше грелина — гормона, отвечающего за контроль голода и сытости", — объяснила Шмидт.

По ее словам, этот гормон замедляет обмен веществ и препятствует расщеплению жиров за ночь.
Второй пункт в списке — утренний стресс. Под ним она имеет в виду повтор будильника — это создает стресс для организма, в результате чего вырабатывается кортизол, нарушающий выработку белков. Под воздействием гормона организм начинает "сжигать" мышцы, чтобы получить необходимую энергию.

Третья вредная привычка — кофе сразу после пробуждения. Врач объяснила, что после пробуждения организм обезвожен, и употребление напитков с кофеином не только не улучшит ситуацию, но и приведет к выбросу кортизола.

Вместо кофе с утра специалист призвала выпить стакан теплой воды сразу после пробуждения. Это позволит ускорить обмен веществ.
Шмидт призвала ни в коем случае не пропускать обед и другие приемы пищи. Организм реагирует на это замедлением процесса жиросжигания. Помимо прочего, снижаются работоспособность и концентрация.
Пятый пункт в списке — слишком мало движения. Диетолог призвала ежедневно делать десять тысяч шагов — по возможности ходить по лестницам, отказываться от поездок на машине, когда это возможно, гулять во время обеденного перерыва.
Распространенная ошибка при похудении — упор на кардиотренировки. Врач призвала наращивать также мышечную массу.

"Чем больше у вас мышц, тем больше жира вы сжигаете. Когда организм использует больше энергии, чем получает с пищей, он в конечном итоге вынужден расходовать свои жировые запасы", — объяснила Шмидт.

Седьмая ошибка — "награждать" себя сладостями. В этом нет ничего плохого, если потреблять только лакомства, которые не содержат сахара.
Восьмой пункт в списке — недостаток полезных жиров. Диетолог объяснила, что для похудения необходимо получать 30% суточной потребности калорий из полезных жиров. Именно они контролируют баланс гормонов и способствуют выработке тестостерона, который, в свою очередь, отвечает за наращивание мышечной массы.

"И чем больше мышц, тем больше калорий сжигается в состоянии покоя", — напомнила врач.

Она призвала включить в рацион авокадо, орехи, оливковое и льняное масла, рыбу — все эти продукты содержат омегу-3. Кроме того, следует избегать насыщенных жиров и трансжиров — они есть в колбасе, сыре, выпечке и сладостях.
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Здоровье , Андре Шмидт
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