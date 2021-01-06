Шесть причин отказаться от алкоголя на праздниках 

Затяжные каникулы продолжаются, но вместо возлияний лучше отправиться на прогулку. WomanHit.ru расскажет, почему

Усталость, раздражительность, плохой сон, покраснения и сухость кожи, риски для сердца и сосудов — негативные последствия от употребления алкоголя можно перечислять долго. Начало года — хороший повод привнести в свою жизнь позитивные изменения. Например, отказавшись от спиртного. Вот шесть причин, которые убедят вас сделать это.

1. Алкоголь увеличивает риск рака молочной железы

По статистике, у каждой восьмой жительницы США диагностируют рак молочной железы. Существует прямая связь между этим заболеванием и алкоголем. Алкоголь повышает уровень гормонов в крови, в частности, эстрогенов, снижает способность организма усваивать фолиевую кислоту и может повреждать ДНК. Именно поэтому врачи рекомендуют женщинам выпивать не больше двух порций алкоголя в неделю (что равняется примерно 300 миллилитрам), а в идеале вообще отказаться от него.

2. Алкоголь нарушает сон и ухудшает настроение

Алкоголь — сильный депрессант. И последствия от его потребления чаще всего не самые радужные: даже если в момент вечеринки вам кажется, что вы испытываете прилив веселья и хорошего настроения, наутро вы, скорее всего, проснетесь в плохом настроении. Что уж говорить о злоупотреблении алкоголем — оно ведет к настоящим расстройствам психики, депрессиям и даже самоубийствам. Кроме того, алкоголь негативно влияет на сон. Он блокирует фазу быстрого сна, во время которого мы лучше всего восстанавливаемся — отсюда знакомое многим «разбитое» состояние с утра.

3. Алкоголь способствует набору веса

Алкоголь содержит в себе пустые калории, в нем нет ни жира, ни белка, ни клетчатки, а значит, все углеводы моментально превращаются в глюкозу. К примеру, в одной порции вина (150 мл) содержится 120 килокалорий — выпить ее все равно что съесть пакетик сахара в кофейне. Что уж говорить про коктейли, куда помимо алкоголя добавляют сладкие сиропы и газировку. К тому же алкоголь неизменно ассоциируется у нас с едой — чаще всего не самой полезной. Под влиянием спиртного мы можем съесть больше или выбрать менее полезную альтернативу — просто потому, что бокал вина больше подходит под сытный стейк, чем под салат с лососем.

4. Алкоголь вредит коже

Покраснения, акне, морщины, тусклый цвет лица — все это последствия, которые алкоголь вызывает на коже. Причин тому множество: во-первых, алкоголь мешает печени выводить токсины — в результате мы получаем дряблую кожу с расширенными порами. Во-вторых, алкоголь обезвоживает — отсюда преждевременные морщины и сухость. В-третьих, избыток алкоголя мешает усваивать витамин А, необходимый для выработки коллагена — поэтому кожа быстрее стареет и становится менее эластичной. Наконец, алкоголь может повреждать сосуды на лице — и покраснения рискуют стать постоянными.

В книге «Год заботы о себе» доктор медицины Дженнифер Эштон подробно описывает, какие изменения она заметила у себя спустя всего неделю отказа от алкоголя:

«Я всегда страдала от розацеа, но теперь мое лицо выглядело менее красным. Кожа подтянулась и выглядела чуть жирноватой, количество морщин вокруг глаз и рта уменьшилось».

Там же Эштон предлагает сделать весь январь месяцем без алкоголя — и предлагает пошаговый план, как легче справиться с вызовом.

5. Алкоголь не так полезен для сердца, как принято считать

Вы наверняка слышали про «полезную» дозу алкоголя, которая положительно влияет на состояние сердца и сосудов, снижая риск тромбообразования. Но вся загвоздка — в размере этой самой дозы. Когда врачи говорят про один б окал вина или одну порцию крепкого алкоголя, то имеют в виду объем 150 мл и 45 мл соответственно. Если отмерить это количество в мерном стакане, то, скорее всего, оно окажется меньше того, которое мы привыкли считать за стандарт. К примеру, вина в ресторанах наливают в бокал в среднем на 43% больше, чем рекомендовано (то есть 215 мл), коктейлей — на 42% больше, а пива — на 22%.

А еще у нас есть особенность преуменьшать количество выпитого: отчасти из-за того, что мы можем действительно забыть о лишнем пропущенном бокале, отчасти потому, что быть честными даже с самими собой нелегко — подсчет в уме уже напоминает о том, что мы делаем что-то вредное для организма. Превышение же рекомендованной дозы спиртного крайне негативно действует на сердце и сосуды. Если вы выпиваете больше пяти порций в неделю (то есть больше 750 мл), то рискуете заработать инсульт и сердечную недостаточность.

Большие же дозы доказанно повышают артериальное давление и способствуют ожирению, что также негативно отражается на сердечно-сосудистой системе.

6. Алкоголь — это затратно

Не самый научный аргумент, но нельзя не принимать его во внимание. Хороший алкоголь — это дорого. Особенно если употреблять его в ресторанах и барах, где цена завышена в разы. На сэкономленные деньги можно купить себе новую пару туфель или абонемент на массаж. А если посчитать экономию за пару лет — хватит на лишний отпуск.

«Всякий раз, когда у вас возникает искушение обменять вашу газировку на бокал шираза, вспомните, сколько денег вы не потратите и пообещайте побаловать себя чем-нибудь (но при условии, что продержитесь весь срок)»,

— советует в своей книге доктор Дженнифер Эштон.