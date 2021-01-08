Продукты, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры

Каждый из нас слышал о том, что вся пища, которую мы съедаем после 18:00, обязательно откладывается в лишний вес. На самом деле, это далеко не так. Такое правило работает, если вы ложитесь спать в 8-9 вечера, но современный ритм жизни нам это редко позволяет. Поэтому главное — не есть за два-три часа до сна, и тогда никакого вреда для фигуры ужин не принесет, если вы знаете меру. Но даже для тех случаев, когда поесть хочется прямо перед сном, собрали 5 продуктов, от которых вы точно не потолстеете.

Грибы

Принято считать, что грибы — тяжелая пища, которая долго переваривается. На самом деле, это совсем не так: просто зачастую мы готовим их с большим количеством масла и специй, а сами по себе грибы считаются диетическим продуктом. Отличным решением для вечернего перекуса могут быть, например, запеченные или вареные шампиньоны.

Цитрусы

Цитрусовые содержат огромное количество витамина С, который, как известно, укрепляет иммунитет и повышает защитные свойства организма. Но мало кто знает, что он также стимулирует пищеварение, а клетчатка в составе апельсинов, мандаринов и грейпфрутов быстро насыщает организм и утоляет аппетит.

Сельдерей

Сельдерей — это один из тех волшебных продуктов, которые обладают отрицательной калорийностью. То есть организм тратит на их переваривание больше энергии, чем содержится в них самих. Таким образом, получается невозможное: вы едите и худеете. На ночь вы можете попробовать есть сельдерей как в свежем виде, например, с хумусом, так и в различных салатах.

Орехи

В качестве вечернего перекуса орехи хороши тем, что они быстро и надолго утоляют голод, заодно насыщая организм большим количеством витаминов и минералов. Однако не забывайте, что орехи имеют высокую калорийность — поэтому слишком сильно на них налегать все-таки не стоит.

Белая рыба

В отличие от лосося или форели, белая рыба менее жирная, поэтому станет отличным вариантом позднего ужина для тех, кто следит за фигурой. В рыбе содержится огромное количество необходимых организму микроэлементов, которые улучшают пищеварение, состояние кожи и нервной системы, а также повышают иммунитет.