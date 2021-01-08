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Как после новогодних праздников настроиться на рабочий лад: советы экспертов 

Мир24 7 часов назад
Как после новогодних праздников настроиться на рабочий лад
Фото: Мир24
Затяжные новогодние каникулы — это в некотором смысле испытание для организма, который очень быстро отвыкает от привычного режима. Как восстановиться после долгих выходных и настроиться на рабту, РИА «Новости» рассказали врачи и психологи.
По словам специалистов, лучше начать подготовку за три дня до выхода на работу.
«Резкий однодневный возврат к прежнему расписанию, безусловно, отражается на самочувствии в первые рабочие дни, проявляясь недосыпом, усталостью и снижением концентрации. Чтобы этого не происходило, лучше всего позаботиться о себе заранее, а именно за три-четыре дня до начала работы постараться вернуть себя в прежние биологические ритмы», — отметила нейропсихолог Юлия Пунина.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников порекомендовал в первую очередь обратить внимание на режим сна. «Нужно спать ночью и не отсыпаться днем», — подчеркнул он. По словам Тяжельникова, важную роль играет и питание — не следует переедать, особенно по вечерам.

«Поздний и обильный приемы пищи — это нагрузка на организм. Вместо отдыха вы заставляете его работать в усиленном режиме. Если праздники все же нарушили привычный рацион питания, то полезно устроить разгрузочный день», — сказал специалист.

Один день разгрузочного питания позволит организму испытать «позитивный стресс». «Происходит активация, организм мобилизуется. Это может быть хорошим шагом к тому, чтобы быть в более активном состоянии», — сказала психолог Анетта Орлова.
«Усталость, апатия, раздражение, рассеянность после праздников — это признаки перегрузки организма чрезмерной едой и выпивкой. Старайтесь следить за количеством потребляемого алкоголя и еды, за несколько дней до выхода на работу устройте себе разгрузочные дни», — добавила психолог Ирина Ларина. Она также посоветовала сходить и в баню или сауну, если нет противопоказаний.
Тяжельников советует подготовиться к выходу на работу и психологически. В этом, по его словам, поможет обдумывание планов на ближайшее время. Психолог Орлова советует озадачиться постановкой целей на будущий год.
«При выборе длинной цели нужно разделить ее на шаги, что достичь через месяц, два и так далее. Когда есть этапы, мозг понимает, что можно мыслить этими периодами, и не пугается грандиозности этой цели. Если вы это сделаете 8-9 числа, то вы уже будете собранными к тому, чтобы выйти после праздников и начать действовать. Вы направили свое внимание на программирование, прошли нулевой этап, прорисовали ваш будущий путь. И для вашего мозга это будет уже знакомый путь», — пояснила Орлова.
Помимо этого, настроить себя на рабочий лад поможет подготовка своего рабочего места.
«В первый день можно прийти и начать что-то у себя убирать, разбирать пространство. Создавать какой-то настрой. Как только вы начинаете обустраивать пространство, наводить порядок — это будет сразу вызывать ощущения, что нет ничего страшного, что это совсем не тяжело», — отметила Орлова. Психолог также предложила порадовать себя какими-то новыми вещами, нужными для работы: приобрести ежедневник, гарнитуру к компьютеру или канцелярские принадлежности.
«Можно заранее заняться подготовкой гардероба для выхода на работу, чтобы не нервничать в последний момент. Возможно, стоит что-то обновить или привести в порядок прическу. Эти хлопоты создадут рабочий настрой», — порекомендовал Тяжельников.
Ранее специалисты по правильному питанию в интервью корреспонденту «МИР 24» рассказали, как сбросить лишние килограммы после новогодних праздников.
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Здоровье , Ирина Ларина , Андрей Тяжельников , Анетта Орлова , РИА Новости
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