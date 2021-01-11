Как похудеть после праздников без стресса для организма 

После праздничных застольев многие начинают резко худеть. А это ни в коем случае не рекомендуется. Как правильно вернуться в форму «АиФ» , рассказала врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Юлия Чехонина.

По словам специалиста, наш организм не может синтезировать больше чем 100-150 граммов жира в сутки. Так что за 10 дней поглощения пищи чистого жира может прибавиться в среднем не более килограмма, максимум полутора. В основном прибавка в весе идет за счет жидкости, которую задерживают в организме копчености и соления.

При появлении лишних килограммов диетолог советует не впадать в панику и не предпринимать экстремальных мер. Ни в коем случае не стоит отказываться от питания, но скорректировать его будет нужно.

«Забудьте про колбасные изделия, всю мясную гастрономию — они остались на праздничном столе и в воспоминаниях. Сделайте акцент на натуральных мясных продуктах», — рекомендует Чехонина.

К блюдам из нежирного мяса, рыбы или птицы она советует готовить овощные гарниры. Желательно, чтобы в рационе было побольше жидких блюд — это любые каши (на воде или молоке) или супы. По словам специалиста, они помогают снизить нагрузку на пищеварительную систему и уменьшить калорийность блюда.

«Чем больше в нашей тарелке воды, тем меньше в ней калорий», — подчеркнула диетолог.

По ее словам, не стоит забывать о двигательной активности. Хотя бы два раза в неделю по часу можно посвящать занятиям, которые приносят положительные эмоции — плавание, аквааэробика, танцы и т.д.

По словам Чехониной, нельзя допускать снижение веса более чем на пять килограммов в месяц. «Если вес снижается больше, значит, мы теряем не только жир, но и воду, но самое печальное, что, возможно, идет потеря мышечной массы. Как следствие — снизится скорость обмена веществ. И при малейшем срыве потерянные килограммы будут возвращаться с плюсом», — пояснила специалист.

Чтобы от похудения не страдала кожа, Чехонина советует употреблять три белковых блюда в день. Разгрузочные дни можно устраивать один-два раза в неделю. По словам диетолога, желательно, чтобы в них тоже присутствовало достаточное количество белка. Важно также следить за питьевым режимом.