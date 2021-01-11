Как низкий тестостерон меняет мужчину 

Пол человека закладывается природой еще на стадии формирования эмбриона. Потом плод развивается, рождается малыш — мальчик или девочка. Со своими особенностями, внешностью и характером. В значительной степени на характер человека оказывают воздействие такие гормоны, как тестостерон и эстроген. Преобладание тестостерона характерно для мужского организма, эстрогена — для женского.

Иногда, как выяснили исследователи из Гарвардского университета , природа дает сбой и «награждает» новорожденного равным количеством тестостерона и эстрогена. В результате получается андрогин — человек, обладающий признаками обоих полов. И если с внешними нежелательными проявлениями хирургия научилась справляться, то вот из-за психических особенностей человеку приходится несладко.

Группа ученых под руководством профессора Финкельштейна из Гарвардского университета занялась экспериментами, чтобы в том числе выяснить влияние эстрогенов на характер мужчины. Во-первых, было установлено, что с возрастом снижение уровня тестостерона, отвечающего за мужественность, либидо и брутальный характер наблюдаются практически у всех мужчин. Во-вторых, на замену тестостерону приходят эстрогены.

По результатам, опубликованным в New England Journal of Medicine, в среднем этот процесс достигает пика активности годам к 40–45. И вот мы уже видим пассивного во всех отношениях мужчину с пивным животом, округляющейся фигурой, предпочитающего горизонтальный отдых на диване любым видам деятельности, включая работу. Это, конечно, крайность, но, к сожалению, уже имеется тенденция к росту негативных показателей. В расчет брались многие показатели: общее состояние здоровья испытуемых, образовательный и культурный уровень, отсутствие патологий, даже наследственные факторы, которые могли исказить картину наблюдений.

Итальянские ученые Винченцо Рокира и Чезаре Карани решили выяснить, как эти «эстрогеновые» изменения влияют на характер мужчины. После серии экспериментов с добровольцами, а также на основе специально собранных статистических данных и проводимых опросов были сделаны выводы — в чем-то ожидаемые, а в чем-то удивительные.

С угасанием тестостероновых реакций мужчина все реже проявляет такую черту характера, как готовность петушиться по любому поводу. Ему уже не хочется ввязываться в споры и конфликты — и это явный признак влияния на его организм эстрогена. Снижается склонность к риску, агрессивность, самоуверенность — во всяком случае, во внешних проявлениях.

От былой (если она была, конечно) энергичности тоже остается лишь малая толика. Его труднее увлечь каким-то хобби, даже с людьми «эстрогеновые» мужчины сходятся намного сложнее, чем их «тестостероновые» собратья.

Из новых черт характера исследователи отметили появление эмпатии, сентиментальности, страхов по разным поводам, неуверенности в себе, опасения за будущее. К удивительным результатам были отнесены плаксивость и привязанность к младенцам, больше свойственные женщинам. Мужчина с повышенным уровнем эстрогенов скорее заведет домашнее животное и будет о нем преданно заботиться, даже если в молодости был совершенно равнодушен к домашним питомцам.

К важным моментам ученые отнесли тот факт, что эстрогены оказывают позитивное влияние на нервную систему мужчины. Хотя в целом повышенный уровень эстрогена вреден для здоровья мужчины, поэтому лучше своевременно обратиться к врачу.