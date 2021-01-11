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Мясников рассказал, как убрать жир с живота 

РИА Новости 4 часа назад
Мясников рассказал, как убрать жир с живота
Фото: depositphotos.com
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как избавиться от жира на животе.
Он отметил, что такие жировые отложения — составляющая смертельного метаболического синдрома, который ведет к онкологии, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.

"Салом залито все: почки, печень, кишечник, сердце. Этот висцеральный жир увеличивает смертность", — отметил специалист в эфире телеканала "Россия 1".

Чтобы избавиться от таких жировых отложений, необходимо исключить из рациона не только сладости, но и все продукты, содержащие добавленный сахар, сказал Мясников.

"Я молчу о том, сколько сахара в лимонадах и соках. Он в кетчупах, сосисках. В мире утроилось употребление сахара", — пояснил телеведущий.

Мясников подчеркнул, что для борьбы с жиром на животе важно отказаться от алкоголя и курения, а также регулярно заниматься аэробикой. По его словам, в ином случае попытки накачать пресс бесполезны, поскольку мышцы так и останутся "под слоем жира".
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Здоровье , Александр Мясников
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