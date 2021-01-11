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Как восстановить организм после праздников 

Даня Виттиг 6 часов назад
Как восстановить организм после праздников
Фото: depositphotos.com
Новогодние каникулы отразились на большинстве из нас. Постоянные застолья и ленивые выходные прибавили лишних килограммов и уничтожили всю продуктивность. "Рамблер" выяснил, как прийти в себя после праздников.

Восстановите режим питания

За неделю отдыха у многих успела сформироваться привычка постоянно есть. Поэтому важно перейти на более легкие блюда и употреблять их по расписанию: завтрак, обед, небольшой полдник и ужин. Откажитесь на время от майонезных салатов и бутербродов в пользу свежих овощей и рыбы.

Постарайтесь делать зарядку

Новый год — это отличный повод начать жизнь, если не с чистого листа, то хотя бы с обновленным расписанием дня. После праздников мы ощущаем упадок сил, вызванный перееданием, алкоголем и пассивным отдыхом, поэтому тренировочный процесс улучшит качество вашей жизни. Даже если это будет легкая разминка утром.

Уберите из рациона лишнее

Под "лишним" диетологи обычно подразумевают алкоголь, сахар, кофе и фаст-фуд. Но в реальности отказаться от всего разом бывает очень и очень трудно. Поэтому можно просто снизить количество употребляемых вредных продуктов, а от чего-то отказаться совсем.

Спите достаточное количество времени

Чтобы восстановиться после праздников, необходимо ложиться спать до полуночи и вставать примерно в одно и то же время. Поначалу заснуть будет непросто, но постепенно организм привыкнет, а вы оцените преимущества качественного отдыха.

Побудьте с собой

Как бы сильно мы не любили родственников и друзей, активное социальное взаимодействие забирает много энергии. Особенно после года жизни в условиях самоизоляции. Поэтому пора снова вернуться к себе и заняться чем-то приятным: чтением, образованием, йогой, медитацией или банальным просмотром сериала.
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