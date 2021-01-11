Мясников рассказал, как убрать жир с живота 

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как избавиться от жира на животе. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

По словам доктора Мясникова, подобные отложения жира могут быть опасны и привести к онкологии, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям:

"Салом залито все: почки, печень, кишечник, сердце. Этот висцеральный жир увеличивает смертность".

Врач посоветовал отказаться от сладостей и всех продуктов, содержащих добавленный сахар. Среди них — лимонады, соки, кетчупы, сосиски и другие.

"В мире утроилось употребление сахара", — заявил Мясников.

Кроме того, чтобы избавиться от жира на животе, нужно перестать курить и употреблять алкоголь. Также важно регулярно заниматься аэробикой.