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Мясников рассказал, как убрать жир с живота 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Мясников рассказал, как убрать жир с живота
Фото: depositphotos.com
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как избавиться от жира на животе. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
По словам доктора Мясникова, подобные отложения жира могут быть опасны и привести к онкологии, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям:

"Салом залито все: почки, печень, кишечник, сердце. Этот висцеральный жир увеличивает смертность".

Врач посоветовал отказаться от сладостей и всех продуктов, содержащих добавленный сахар. Среди них — лимонады, соки, кетчупы, сосиски и другие.

"В мире утроилось употребление сахара", — заявил Мясников.

Кроме того, чтобы избавиться от жира на животе, нужно перестать курить и употреблять алкоголь. Также важно регулярно заниматься аэробикой.
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему нельзя часто есть овсянку.
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