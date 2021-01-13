Как правильно искупаться в проруби, чтобы не заболеть 

Польза от купания в проруби давно уже доказана учеными. Ледяная вода укрепляет иммунитет, улучшает кровообращение внутренних органов и мозга и, конечно же, дарит бодрость. К тому же многие верят, что, купаясь в Крещенский сочельник и на Крещение, можно смыть грехи…

Но ни для кого не секрет и то, что, погрузившись в прорубь, можно серьезно заболеть. Да, это тоже доказано наукой, что бы там ни говорили адепты крещенского волшебства. Руководитель колпинского клуба зимнего купания «Ижора» Дмитрий Гладышев рассказал, как купаться зимой правильно и безопасно.

Купание в проруби возможно в любом возрасте, если у человека нет медицинских противопоказаний. Избегать ледяной купели стоит тем, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой системы, склонен к судорогам или на момент погружения подхватил вирусную инфекцию.

Идеальная погода для моржевания — это -5 — -10 градусов Цельсия при отсутствии ветра. Но это лишь рекомендованная погода, так как опытные зимние купальщики без особых сомнений ныряют в воду даже при -30.

Дмитрий Гладышев рекомендует за полтора-два часа до водных процедур принять ложку рыбьего жира с кусочком черного хлеба и солью или ломтиком лимона.

Плотно пообедавшему, вспотевшему или выпившему человеку не место в проруби — эти факторы создают излишнюю нагрузку на сердце. Не будет лишним растереть тело оливковым маслом или жирным кремом — такие вещества помогают сохранить тепло при отрицательных температурах.

Прежде чем входить в воду, не будет лишним хорошо размяться — поприседать или несколько раз отжаться. Хорошее настроение — непременное условие для зимнего купания, пусть от него и становится теплее только на душе.

Погружаться в воду нужно решительно. Чем дольше человек, объятый сомнениями, стоит на краю проруби, переминаясь с ноги на ногу, тем сильнее он охлаждается и рискует заболеть. Поэтому Дмитрий советует погружаться резко, не забыв при этом плотно закрыть рот. Дело в том, что зубная эмаль очень чувствительна к ледяной воде и попадание ее в рот гарантирует серьезный дискомфорт. Опытный морж советует:

«В воде не стоит находиться дольше 1−2 минут, для неподготовленных моржей достаточно 5−10 секунд. И ни в коем случае нельзя погружаться с головой».

В воде нужно энергично двигаться — от этого становится теплее. Если в воде навалилась слабость, сонливость или головная боль — нужно немедленно прервать водные процедуры и выбираться на берег. Категорически нельзя погружаться в прорубь на реках с быстрым течением — в этом случае есть реальная вероятность быть затянутым под лед.

После выхода из воды рекомендуют сразу же хорошенько растереть все тело сухим махровым полотенцем. После этого нужно потеплее одеться, уделив при этом особое внимание ступням. Ноги стоит укутывать в первую очередь, ведь они наиболее чувствительны к переохлаждению.

Дмитрий рекомендует серьезно подходить к выбору одежды для похода к проруби. Она должна быть легкой, удобной и без молний и пуговиц, которые требуют времени для застегивания. После того как одевание состоялось, нужно как можно быстрее отправиться в теплое помещение. Там стоит выпить стакан горячего чая или глинтвейна, но ни в коем случае не водки или коньяка.