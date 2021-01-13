Российский диетолог развенчал популярный миф о меде 

«Мед к чаю какую-то свою функцию выполняет. Возникает такой эффект согревающий, эффект тонизирующий, отчасти связанный с самим чаем. Если говорить о чае с медом, то больше биологических эффектов там будет как раз связано с чаем, чем с медом»,