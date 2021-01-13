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Российский диетолог развенчал популярный миф о меде 

Lenta.ru и ещё 6 4 часа назад
Российский диетолог развенчал популярный миф о меде
Фото: Alfred Schauhuber / Globallookpress.com
Мнение о том, что мед оказывает бактерицидное или вирусоцидное действие на организм человека, как правило не соответствует действительности. Популярный миф развеял диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с телеканалом «Звезда».
По его словам, не следует считать мед «эликсиром здоровья». Его особенно не рекомендуется употреблять людям с ожирением, гипертонией, проблемами с артериальным давлением и жировым гепатозом печени.

«Мед к чаю какую-то свою функцию выполняет. Возникает такой эффект согревающий, эффект тонизирующий, отчасти связанный с самим чаем. Если говорить о чае с медом, то больше биологических эффектов там будет как раз связано с чаем, чем с медом»,

— отметил Гинзбург.
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Здоровье , Михаил Гинзбург , ТК "Звезда"
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