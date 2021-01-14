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Эксперт рассказал об опасности сна с телефоном под подушкой 

РИА Новости и ещё 8 12 часов назад
Эксперт рассказал о последствиях сна рядом с телефоном
Фото: Depositphotos
Электромагнитные волны даже через подушку могут негативно влиять на работу мозга в долгосрочной перспективе. К тому же есть и опасность перегрева и возгорания устройства, рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.
Как минимум за час до сна следует прекратить использование телефона. В противном случае, активное использование устройства перед отдыхом негативно сказывается на качестве сна. Оно приводит к проблемам с засыпанием и частым пробуждениям ночью.
"Если телефон вообще не переводить в беззвучный режим или в режим "в самолете" и быть вечно в ожидании, то это негативно сказывается на нервной системе", — отмечает эксперт.
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