Эндокринолог раскрыла «золотую формулу» похудения 

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о простом правиле быстрого похудения.

Врач предложила воспользоваться так называемой формулой поддерживающей калорийности. Для этого свой вес необходимо умножить на коэффициент активности, который равняется 28 при малоактивном образе жизни, 31 — при средней активности (десять тысяч шагов в сутки и две-три тренировки в неделю) или 33 — в случае, если человек уделяет тренировкам пять дней в неделю и более.

"Чтобы начать худеть, надо вычесть из полученной цифры 10-15 процентов. Это 200-300 ккал, примерно одна булочка с изюмом, если вы еще помните, что это такое", — объяснила Павлова в Instagram.

Полученное число — то количество килокалорий, которое можно себе позволить в сутки, если хотите сбросить вес.

Она добавила, что для более эффективного похудения следует пить больше теплой воды.