Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney в Okko
Волшебная музыка Disney в Okko Смотреть онлайн ⟶

Эндокринолог раскрыла «золотую формулу» похудения 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
Эндокринолог раскрыла «золотую формулу» похудения
Фото: depositphotos.com
Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о простом правиле быстрого похудения.
Врач предложила воспользоваться так называемой формулой поддерживающей калорийности. Для этого свой вес необходимо умножить на коэффициент активности, который равняется 28 при малоактивном образе жизни, 31 — при средней активности (десять тысяч шагов в сутки и две-три тренировки в неделю) или 33 — в случае, если человек уделяет тренировкам пять дней в неделю и более.

"Чтобы начать худеть, надо вычесть из полученной цифры 10-15 процентов. Это 200-300 ккал, примерно одна булочка с изюмом, если вы еще помните, что это такое", — объяснила Павлова в Instagram.

Полученное число — то количество килокалорий, которое можно себе позволить в сутки, если хотите сбросить вес.
Она добавила, что для более эффективного похудения следует пить больше теплой воды.
Видео дня. Как выглядят российские звезды без макияжа
Последние новости
"Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк "Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщины, в существование которых сложно поверить
07:06
Женщины, в существование которых сложно поверить
Здоровье
Как выглядят российские звезды без макияжа
13:29
Как выглядят российские звезды без макияжа
Звёзды
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
03:02
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
Звёзды
Как звезды встретили Новый год
07:57
Как звезды встретили Новый год
Звёзды
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
00:32
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
Звёзды
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
09:54
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
Звёзды
Что стало с забытыми звездами 90-х
04:31
Что стало с забытыми звездами 90-х
Звёзды
Что на самом деле видит слепой человек
06:22
Что на самом деле видит слепой человек
Здоровье
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
07:23
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
Дом и сад
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
00:34
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение