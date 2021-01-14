Названы продукты, помогающие избавиться от жира на животе 

Употребление продуктов, содержащих растворимую клетчатку, является эффективным способом сжигания жира на животе, пишет Express со ссылкой на американских медиков.

Смешиваясь с водой, растворимая клетчатка образует гелеобразное вещество и снижает абсорбцию жира, то есть не дает ему перевариваться и всасываться, тем самым помогая контролировать вес. Также она замедляет усваивание углеводов, способствуя стабилизации уровня сахара в крови.

Кроме того, достигая толстой кишки, такая пища ферментируется кишечными бактериями в жирные кислоты с короткой цепью, которые повышают уровень гормонов насыщения, таких как холецистокинин, GLP-1 и PYY. Они способствую уменьшению жировой прослойки за счет подавления аппетита.

Специалисты указывают на то, что каждые дополнительные десять граммов растворимой клетчатки, потребляемой в день, за пять лет сокращают количество жира на животе на 3,7 процента. Такое количество растворимых пищевых волокон можно получить, съев два небольших яблока, одну чашку зеленого горошка, полстакана фасоли. Кроме того, клетчатку содержат овес, овсяные и рисовые отруби, ячмень, цитрусовые, клубника.