Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶

Названы продукты, помогающие избавиться от жира на животе 

РИА Новости и ещё 1 7 часов назад
Названы продукты, помогающие избавиться от жира на животе
Фото: depositphotos.com
Употребление продуктов, содержащих растворимую клетчатку, является эффективным способом сжигания жира на животе, пишет Express со ссылкой на американских медиков.
Смешиваясь с водой, растворимая клетчатка образует гелеобразное вещество и снижает абсорбцию жира, то есть не дает ему перевариваться и всасываться, тем самым помогая контролировать вес. Также она замедляет усваивание углеводов, способствуя стабилизации уровня сахара в крови.
Кроме того, достигая толстой кишки, такая пища ферментируется кишечными бактериями в жирные кислоты с короткой цепью, которые повышают уровень гормонов насыщения, таких как холецистокинин, GLP-1 и PYY. Они способствую уменьшению жировой прослойки за счет подавления аппетита.
Специалисты указывают на то, что каждые дополнительные десять граммов растворимой клетчатки, потребляемой в день, за пять лет сокращают количество жира на животе на 3,7 процента. Такое количество растворимых пищевых волокон можно получить, съев два небольших яблока, одну чашку зеленого горошка, полстакана фасоли. Кроме того, клетчатку содержат овес, овсяные и рисовые отруби, ячмень, цитрусовые, клубника.
Видео дня. Как выглядят российские звезды без макияжа
Последние новости
"Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк "Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Женский форум
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщины, в существование которых сложно поверить
07:06
Женщины, в существование которых сложно поверить
Здоровье
Как выглядят российские звезды без макияжа
13:29
Как выглядят российские звезды без макияжа
Звёзды
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
03:02
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
Звёзды
Как звезды встретили Новый год
07:57
Как звезды встретили Новый год
Звёзды
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
00:32
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
Звёзды
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
09:54
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
Звёзды
Что стало с забытыми звездами 90-х
04:31
Что стало с забытыми звездами 90-х
Звёзды
Что на самом деле видит слепой человек
06:22
Что на самом деле видит слепой человек
Здоровье
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
07:23
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
Дом и сад
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
00:34
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение