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Эндокринолог раскрыла формулу быстрого похудения 

Мария Грибова 7 часов назад
Эндокринолог раскрыла формулу быстрого похудения
Фото: depositphotos.com
Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова поделилась простым правилом быстрого похудения. Об этом она рассказала в своем Instagram.
Специалист предложила воспользоваться так называемой формулой поддерживающей калорийности.
Для этого свой вес необходимо умножить на коэффициент активности, который равняется 28 при малоактивном образе жизни, 31 — при средней активности (десять тысяч шагов в сутки и две-три тренировки в неделю) или 33 — в случае, если человек уделяет тренировкам пять дней в неделю и более.
И чтобы начать худеть, из полученной цифры необходимо вычесть 10-15 процентов. И полученное число — количество килокалорий, которое можно позволить в сутки.
Павлова также добавила, что для эффективного похудения следует пить больше теплой воды.
Ранее «Рамблер» писал о том, что диетолог показала, как снизить калорийность без уменьшения порций.
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