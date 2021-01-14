Эндокринолог раскрыла формулу быстрого похудения 

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова поделилась простым правилом быстрого похудения. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Специалист предложила воспользоваться так называемой формулой поддерживающей калорийности.

Для этого свой вес необходимо умножить на коэффициент активности, который равняется 28 при малоактивном образе жизни, 31 — при средней активности (десять тысяч шагов в сутки и две-три тренировки в неделю) или 33 — в случае, если человек уделяет тренировкам пять дней в неделю и более.

И чтобы начать худеть, из полученной цифры необходимо вычесть 10-15 процентов. И полученное число — количество килокалорий, которое можно позволить в сутки.

Павлова также добавила, что для эффективного похудения следует пить больше теплой воды.