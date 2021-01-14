9 способов быстро протрезветь, где угодно и когда угодно

Вряд ли вы сможете по щелчку пальцев вернуться в нормальное состояние, если катастрофически перепили: опьянение настигает человека, когда алкоголь попадает в кровь, его уже никак оттуда не убрать (только со временем).

Эти советы больше подойдут для того, чтобы немного привести себя в чувство, сконцентрироваться и добраться до дома или кровати в целости и сохранности.

Перестаньте пить алкоголь

В первую очередь необходимо закончить алкогольный марафон. Вообще. Отказывайтесь от спиртного и ограничивайте себя, любая добавка только усугубит положение.

Пейте воду и чай

Во время опьянения (а в последующем и при похмелье) советуют очень много пить, чтобы предотвратить интоксикацию организма и избавиться от обезвоживания. Отлично помогает негазированная вода, соки, компоты и, конечно, чай — особенно сладкий.

В такие непростые моменты стоит отказаться от кофе. Кофеин сужает сосуды и дарит некоторую бодрость, но от опьянения не избавляет: такая ложная помощь может сыграть с вами злую шутку.

Используйте сорбенты

Старайтесь вовремя принимать специальные вещества — сорбенты, которые ограничивают попадание алкоголя в кровь. Сорбенты вполне безопасны и вряд ли сделают вам хуже.

Закусывайте

Закусывание — отличный способ замедлить усвоение алкоголя. Старайтесь заесть лишнюю рюмку и на время отстранитесь от выпивки.

Поддайтесь тошноте

Иногда рвота — лучшее решение. Она освободит желудок от алкоголя, который еще не успел впитаться в кровь. Вам не только станет физически легче после небольшой очистки, но и разум заметно прояснится.

Подвигайтесь

Как только почувствовали, что перепили, лучше всего отправиться на свежий воздух. Причем гулять советуют в довольно быстром темпе — так сознание уверенно приходит в норму, и вы уловите заметные изменения в состоянии.

Примите душ

Холодный душ не поможет, он даст только временное ложное облегчение. Так же действует и баня. Более того, резкий перепад температур может спровоцировать спазм и инфаркт. Если уж решили освежиться, то делайте воду теплой.

Помассируйте руки, ноги или уши

Вам будет проще сфокусировать внимание и чувства, если вы усилите приток крови в определенных точках тела. Помассируйте уши, стопы и ладони, чтобы сосредоточиться на ощущениях и восстановить сознание.

Поспите

Лучше всего протрезветь помогает время, точнее — сон. Можете отдохнуть даже на 30 минут, это значительно взбодрит вас. Единственное исключение, когда ложиться спать не стоит, это если вы ощущаете постоянную и сильную тошноту. Подождите, пока вам станет легче, вызовите рвоту или просто убедитесь, что за вами есть кому проследить.

А у вас есть свои секретные способы быстро отрезветь?