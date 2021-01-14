Медики поделились, как избавиться от жира на животе 

Употребление продуктов, содержащих растворимую клетчатку, является эффективным способом сжигания жира на животе. Об этом пишет Express со ссылкой на американских медиков.

Клетчатка, смешиваясь с водой, образует гелеобразное вещество и снижает абсорбцию жира, то есть не дает ему перевариваться и всасываться, тем самым помогая контролировать вес. При этом она также замедляет усваивание углеводов, способствуя стабилизации уровня сахара в крови.

А достигая толстой кишки, пища ферментируется кишечными бактериями в жирные кислоты с короткой цепью, которые повышают уровень гормонов насыщения, таких как холецистокинин, GLP-1 и PYY. Они способствую уменьшению жировой прослойки за счет подавления аппетита.

Такое количество растворимых пищевых волокон можно получить, съев два небольших яблока, одну чашку зеленого горошка, полстакана фасоли.