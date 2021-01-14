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Медики поделились, как избавиться от жира на животе 

Мария Грибова 6 часов назад
Медики поделились, как избавиться от жира на животе
Фото: depositphotos.com
Употребление продуктов, содержащих растворимую клетчатку, является эффективным способом сжигания жира на животе. Об этом пишет Express со ссылкой на американских медиков.
Клетчатка, смешиваясь с водой, образует гелеобразное вещество и снижает абсорбцию жира, то есть не дает ему перевариваться и всасываться, тем самым помогая контролировать вес. При этом она также замедляет усваивание углеводов, способствуя стабилизации уровня сахара в крови.
А достигая толстой кишки, пища ферментируется кишечными бактериями в жирные кислоты с короткой цепью, которые повышают уровень гормонов насыщения, таких как холецистокинин, GLP-1 и PYY. Они способствую уменьшению жировой прослойки за счет подавления аппетита.
Такое количество растворимых пищевых волокон можно получить, съев два небольших яблока, одну чашку зеленого горошка, полстакана фасоли.
Ранее «Рамблер» писал о том, что эндокринолог раскрыла формулу быстрого похудения.
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