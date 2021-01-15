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Как избавиться от цистита, не навредив организму 

Катерина Саломе 23 часа назад
Как избавиться от цистита, не навредив организму
Фото: depositphotos.com
Цистит не зря называют «самой женской болезнью». По статистике, в России с ним сталкиваются 26-36 миллионов представительниц слабого пола. Главная же проблема заключается не в количестве пациенток, а в том, что зачастую врачи просто-напросто не могут вылечить этот недуг. Почему так происходит, расскажет «Рамблер».
Цистит — заболевание коварное. Его появление может быть вызвано рядом фактором. Но в этой статье речь пойдет о бактериальном цистите. Его, как правило, провоцируют патогенные бактерии, обитающие в организме каждого человека. Чаще всего возбудителем является E.coli (кишечная палочка), «живущая» в нижней части кишечника. Проблемы могут начаться, когда она «переселяется» в мочевой пузырь.
Стенки мочевого пузыря называют ГАГ-слоем. Он способствует формированию буфера между токсичными компонентами мочи и клетками уротелия. Проще говоря, это своего рода защитный барьер. E.coli прикрепляются к ГАГ-слою за счет своих «присосок». Затем она проникает в глубокие слои эпителия мочевого пузыря и там уже вызывает воспаление.
Бытует мнение, что самым эффективным методом лечения при бактериальном цистите будет назначение антибиотиков. Но, к сожалению, в случае, если возбудителем является E.Coli, нельзя рассматривать этот вариант. Патогенные бактерии маловосприимчивы к антибиотикам, так как они способны создавать защитные биопленки. В результате может развиться резистентность к препаратам или, того хуже, появиться другие заболевания, например, кожные.
Важно понять: антибиотик кишечную палочку не убьет. В этом случае могут помочь биодобавки — полисахарид D-манноза и экстракт клюквы. Один из них препятствует прикреплению кишечной палочки к эпителию мочевого пузыря, а другой — подкисляет мочу, создавая неблагоприятные условия для жизни. Также стоит обратить внимание на настой листьев толокнянки и брусники — они станут отличным помощником в снижении частоты рецидивов, главное, принимать их согласно инструкции.
Отметим, что все вышеперечисленное актуально именно в отношении бактериального цистита, который диагностировал уролог. В случае, например, интерстициального цистита такое «лечение» может навредить. Поэтому стоит своевременно обратиться к специалисту, но не стоит травить свой организм годами антибиотиками. Если антибактериальная терапия не помогла вам сразу, вероятнее всего, в дальнейшем чуда не произойдет — вы будете напрасно «кормить» организм химией.
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