6 правил питания для идеальной фигуры 

Чтобы достичь заветной цели и добиться идеальной фигуры, необходимо знать несколько правил. Иначе приложенные усилия не увенчаются успехом. Подробнее — в материале "Рамблера".

Физнагрузки не дадут нужного результата без правильного питания

Чтобы достичь идеальной фигуры, одних тренировок недостаточно. Даже занимаясь практически каждый день, эффективность нагрузок будет минимальна, если в вашем рационе много вредной пищи. Помимо этого, на результат влияет и то, сколько вы пьете алкоголя. Идеальным решением будет полностью исключить алкоголь из рациона, но если вам захочется выпить по случаю — отдайте предпочтение бокалу красного сухого вина. Оно практически не содержит сахара.

Не ешьте на ночь

Правило не есть после 18 часов вечера работает лишь для тех, кто ложится спать в 21 час. Если вы засыпаете позже, постарайтесь спланировать свой последний прием пищи так, чтобы он приходился за три часа до сна.

Все понемногу

Если желание съесть вредную еду непреодолимо, постарайтесь не отказывать себе в этом удовольствии, но контролируйте размер порции.

Пересмотрите свои правила приготовления пищи

Если вы привыкли постоянно что-то жарить, самое время об этом забыть. Ищите рецепты, в которых блюда готовятся на пару, отвариваются или запекаются.

Постарайтесь использовать минимальное количество растительного масла.

Полностью откажитесь от газированных напитков и протеиновых батончиков

Казалось бы, если с газировкой все понятно, то что не так с протеиновыми батончиками? Ведь многие уверены, что такой перекус будет поддерживать спортивный настрой и не даст притронуться к вредным продуктам. Но правда в том, что протеиновые батончики также содержат огромное количество сахара и в целом по составу и калорийности слабо отличаются от обыкновенной шоколадки с орехами.

Не старайтесь поменять привычный ритм жизни в один день

Многим тяжело перестроиться в один момент, дайте время своему организму и нервной системе. Не стоит объедаться вредной пищей напоследок, чтобы уже завтра оставить в рационе исключительно курогрудь и гречку. В таком случае будет велика вероятность сорваться.

Прислушивайтесь к своему телу и ищите золотую середину во всем.