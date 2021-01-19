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Как снизить давление без лекарств 

Сибмеда 16 часов назад
Как снизить давление без лекарств
Фото: Сибмеда
Людям, страдающим высоким артериальным давлением, в качестве профилактики рекомендуются разные методики. Например, спокойная прогулка может способствовать нормализации показателей. Новое исследование ученых выявило еще один действенный способ — лучше, чем ходьба, артериальное давление снижает растяжка.
Исследование проводили ученые из университета Саскачевана в Канаде. Для того, чтобы понять, как растяжка влияет на давление, специалисты разделили 40 мужчин и женщин (со средним возрастом 61 год) на две группы. Первая группа пять дней в неделю в течение получаса занималась растяжкой, вторая — ходила пешком. У всех участников на момент начала эксперимента стоял диагноз — гипертония первой стадии. В течение всего периода участникам регулярно измеряли давление — до и после активности, а также когда они находились в покое.
Результаты исследования подтвердили: растяжка приводит к более значительному, по сравнению с ходьбой, снижению артериального давления. К преимуществам такого вида активности можно отнести и ее универсальность: она не зависит от погоды за окном, упражнения можно делать в комфортной домашней обстановке — за просмотром фильма, например.
Многим кажется, что растяжка нужна только для растягивания мышц. Но в процессе растягивания мышц растягиваются и кровеносные сосуды, питающие мышцы, в том числе — крупные артерии. «Если вы уменьшите жесткость артерий, сопротивление кровотоку снизится, а значит — не будет повышаться артериальное давление», — цитируют одного из авторов исследования ridus.ru.
Однако и от прогулок отказываться не стоит. Людям с гипертонией рекомендуется регулярно ходить, ездить на велосипеде, кататься на лыжах — эти занятия, в том числе, положительно влияют на жиросжигание, уровень холестерина и уровень сахара в крови.
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