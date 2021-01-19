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Ограничения в еде назвали секретом долголетия и молодости 

Passion.ru и ещё 1 13 часов назад
Ограничения в еде назвали секретом долголетия и молодости
Фото: Российская Газета
Ученые в Японии пришли к выводу, что ограничения в еде продлевают жизнь и молодость, пишет Phys.org.
Специалисты Токийского столичного университета вывели плодовых мушек с геном, облегчающим усвоение глюкозы организмом. Эти особи живут дольше, а двигательные функции с возрастом у них ухудшаются намного медленнее. В сочетании с «диетой» эффект оказался более выраженным.
Исследователи напомнили, что со временем клетки мозга снижают выработку молекулы АТФ, которая является источником энергии для большинства метаболических процессов в организме. Она также важна для усвоения глюкозы.
Мозг ежедневно забирает себе около четверти поступающей в организм глюкозы. Ухудшение усвоения сахара организм пытается компенсировать за счет увеличения порций еды. При этом ученые уверены, что здоровая диета увеличивает продолжительность жизни.
В своей научной работе японские специалисты разрешили противоречие. По их словам, важно не то, сколько глюкозы получает мозг, а то, насколько эффективно она используется в клетках. Эксперты генетически модифицировали плодовых мушек, на которых изучают процесс старения, и добились большей выработки белка hGut3. Таким образом они смогли увеличить количество АТФ в клетках.
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