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Почему в холода нельзя носить колготки под джинсами 

WMJ.ru 5 часов назад
Почему в холода нельзя носить колготки под джинсами
Фото: WMJ.RU
Не любая многослойность одинаково полезна — кое-что лучше не надевать, видя на градуснике минусовую температуру.
Оставить за бортом в холода стоит дуэт джинсов и обычных колготок. Сделанные из синтетических полиамида и эластана колготки не теплопроводны и препятствуют нагреванию воздуха между телом и джинсами, предупреждает Vogue. В результате такой микс только охлаждает.
Эксперты советуют обратить свое внимание на другие варианты — например, теплые джинсы. Сделанные из плотного денима модели с подкладкой — от тонкой до начеса и флиса — они смогут спасти даже от лютых морозов.
Выходом может стать термобелье— его под джинсы надеть как раз можно, как и шерстяные колготки, которые точно согреют.
Голени под джинсами можно утеплить теплыми высокими носками или гольфами с натуральной шерстью. Шерстяные носки можно надеть поверх хлопковых — тогда ноги точно не замерзнут.
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