Почему в холода нельзя носить колготки под джинсами 

Не любая многослойность одинаково полезна — кое-что лучше не надевать, видя на градуснике минусовую температуру.

Оставить за бортом в холода стоит дуэт джинсов и обычных колготок. Сделанные из синтетических полиамида и эластана колготки не теплопроводны и препятствуют нагреванию воздуха между телом и джинсами, предупреждает Vogue . В результате такой микс только охлаждает.

Эксперты советуют обратить свое внимание на другие варианты — например, теплые джинсы. Сделанные из плотного денима модели с подкладкой — от тонкой до начеса и флиса — они смогут спасти даже от лютых морозов.

Выходом может стать термобелье— его под джинсы надеть как раз можно, как и шерстяные колготки, которые точно согреют.

Голени под джинсами можно утеплить теплыми высокими носками или гольфами с натуральной шерстью. Шерстяные носки можно надеть поверх хлопковых — тогда ноги точно не замерзнут.