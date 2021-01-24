Растение, которое обезопасит организм от ОРВИ и простуд 

Народные средства для поддержания здоровья организма не теряют своей популярности. Так, североамериканские индейцы применяли корни эхинацеи как ранозаживляющее средство много веков назад. Сейчас растение эхинацея применяется как природный иммуномодулятор, повышающий сопротивляемость организма на общем и местном уровне.

Для стимуляции иммунитеты при простудах эхинацею стали применять европейцы. Самый популярный вид растения для профилактики — эхинацея пурпурная. Именно из нее делают экстракты для иммуномодулирующих добавок.

Эксперты отмечают, что особенно полезным для организма будет сочетание эхинацеи и цинка. Особенно популярно его использовать в период опасности зараже6ния ОРВИ.

Специалисты отмечают, что в период, когда организм находится в стрессе из-за короткого светового дня, температурных перепадов и вирусов, особенно важно подпитывать организм. Эхинацея как раз станет отличным инструментом для этого. Даже если вы уже заболели, настойка эхинацеи облегчит симптомы и ускорит процесс выздоровления.