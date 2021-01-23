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Упражнения с бутылкой воды, чтобы «прокачать» фигуру и кишечник 

Диана Товсепова 6 часов назад
Упражнения с бутылкой воды, чтобы «прокачать» фигуру и кишечник
Фото: depositphotos.com
Для того, чтобы решить проблему с телом или здоровьем, не обязательно нужно прибегать к дорогостоящим методам или заказывать тренировки с персональным тренером. Так например, простые упражнения с бутылкой воды помогут активировать внешнюю и особенно внутреннюю поверхность бедра, мышцы пресса, ягодиц и поясницы, укрепить тазовое дно и улучшить работу кишечника.
Для этого понадобится двухлитровая пластиковая бутылка воды. Нужно крепко зажать предмет параллельно стоящими ногами, разместив его как можно выше. Затем, не напрягая колени, медленно и плавно вести таз впереди и покачивающими движениями назад.
Через пару минут вам будет становиться сложнее выполнять это упражнение. Далее следует опускать бутылку ниже, к середине бедра, повторяя 2-3 минуты. Чем ниже будет бутылка, тем сложнее.
Когда такое упражнение станет для вас легким, можно будет налить в емкость воду (в начале 300 мл, а затем увеличивать объем). Достаточно будет заниматься по 10-15 минут в день.
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