Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Эксперт раскрыла способ спать на час дольше 

Lenta.ru и ещё 2 20 января 2021
Рыба и растительное масло: эксперт раскрыла способ спать дольше
Фото: Cultura RF / Sydney Bourne / Diomedia
Австралийский сомнолог раскрыл простой способ достижения полноценного сна. Соответствующий материал публикует Daily Mail.
По словам Оливии Ареццоло (Olivia Arezzolo), употребление омега-3 способствует тому, что человек спит на час дольше и высыпается — это было подтверждено клиническими испытаниями.

«Дефицит омега-3 может способствовать снижению гормона сна мелатонина, в то время как появление этой добавки в рационе поддерживает его уровень, уменьшает тревожность и к вечеру вызывает желание спать», — объяснила она.

Эксперт отметила, что жирные кислоты содержатся преимущественно в рыбе: лососе, скумбрии, тунце. Вегетарианцы и веганы могут восполнить омега-3, добавив в рацион семена конопли, орехи и растительные масла (льняное, соевое и масло канолы).
Кроме того, Арецолло поделилась своим эффективным методом подготовки ко сну, которому она следует каждый вечер. Сомнолог практикует глубокое дыхание животом и медитацию. Помимо этого она пьет ромашковый чай и принимает магний — они способствуют расслаблению организма.
Также эксперт подчеркнула важность освещения в комнате.
«Знайте, что синий свет, подавляет мелатонин и способствует нарушениям сна. Именно он излучается от потолочных светильников в ванной комнате, спальне и от экрана телефона», — поделилась она, добавив, что незадолго до сна следует отключить свет и отложить гаджеты.
В июне 2020 года был раскрыт способ избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю. В первую очередь шведский диетолог Фредрик Паулун посоветовал заняться спортом. Помимо этого он отметил, что следует избавиться от стресса, поскольку, получая его, человек в большинстве случаев прибегает к сладкому.
Видео дня. Как выглядит сегодня знаменитая певица C.C. Catch
Последние новости
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии ФСБ предотвратила теракт в Башкирии Пентагон оценил решение Байдена продлить ракетный договор с Россией Пентагон оценил решение Байдена продлить ракетный договор с Россией Россиянам предложат картофель «экономкласса» Россиянам предложат картофель «экономкласса»
Женский форум
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
06:50
Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch
Звёзды
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
06:16
Диетолог рассказал, как обрести плоский живот
Здоровье
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
13:01
Звезды, которых не узнать после экстремального похудения
Звёзды
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
02:04
В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт
Еда
Продукты, которые избавят от чувства голода
06:12
Продукты, которые избавят от чувства голода
Еда
Женщины, в существование которых сложно поверить
07:06
Женщины, в существование которых сложно поверить
Здоровье
Как выглядят российские звезды без макияжа
13:29
Как выглядят российские звезды без макияжа
Звёзды
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
03:02
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
Звёзды
Как звезды встретили Новый год
07:57
Как звезды встретили Новый год
Звёзды
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
00:32
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение