Рыба и растительное масло: эксперт раскрыла способ спать дольше

Австралийский сомнолог раскрыл простой способ достижения полноценного сна. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

По словам Оливии Ареццоло (Olivia Arezzolo), употребление омега-3 способствует тому, что человек спит на час дольше и высыпается — это было подтверждено клиническими испытаниями.

«Дефицит омега-3 может способствовать снижению гормона сна мелатонина, в то время как появление этой добавки в рационе поддерживает его уровень, уменьшает тревожность и к вечеру вызывает желание спать», — объяснила она.

Эксперт отметила, что жирные кислоты содержатся преимущественно в рыбе: лососе, скумбрии, тунце. Вегетарианцы и веганы могут восполнить омега-3, добавив в рацион семена конопли, орехи и растительные масла (льняное, соевое и масло канолы).

Кроме того, Арецолло поделилась своим эффективным методом подготовки ко сну, которому она следует каждый вечер. Сомнолог практикует глубокое дыхание животом и медитацию. Помимо этого она пьет ромашковый чай и принимает магний — они способствуют расслаблению организма.

Также эксперт подчеркнула важность освещения в комнате.

«Знайте, что синий свет, подавляет мелатонин и способствует нарушениям сна. Именно он излучается от потолочных светильников в ванной комнате, спальне и от экрана телефона», — поделилась она, добавив, что незадолго до сна следует отключить свет и отложить гаджеты.