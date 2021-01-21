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Как сбросить лишние килограммы без тренировок 

Мира Маркина 10 часов назад
Как сбросить лишние килограммы без тренировок
Фото: depositphotos.com
У многих женщин борьба с лишним весом неизменно ассоциируется с изматывающими тренировками и постоянными ограничениями в еде. Однако мало кто задумывается о том, что потратить калории можно и иными способами. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Сидите на полу

Попробуйте хотя бы время от времени во время просмотра сериала или чтения книги сидеть на полу, а не на диване. Немногие знают об этом, но сидение на полу улучшает гибкость, осанку и тонус мышц. Кроме того, в таком положении больше мышц напрягается для того, чтобы поддерживать тело в определенном состоянии. Вдобавок к этому, вы тратите энергию для того, чтобы сесть на пол и встать с него.
В 2012 году ученые из Бразилии провели исследование, в ходе которого выяснили, что неспособность сесть на пол и встать с него без помощи рук увеличивает риск смерти в пожилом возрасте.

Жуйте жвачку

Профессор нутрициологии в Род-Айлендском университете Кэтлин Мелансон изучила влияние жвачки без сахара на контроль веса. Когда испытуемые жевали жвачку в течение одного часа утром, они потребляли на 67 калорий меньше за завтраком и не компенсировали их в течение дня.
Вместе с тем Полетта Боколь и Джеймс Левин из клиники Майо установили, что жевание жвачки увеличивает энергозатраты на 11 калорий в час.

Ходите под энергичную музыку

В 2016 году группа ученых из Италии провела исследование и установила, что прослушивание энергичной музыки быстрее повышает сердечный ритм.
В то время как одна группа участниц занималась на велотренажере под музыку с темпом 150-170 ВРМ, другая делала то же самое под ритмичную музыку с высоким ВРМ. Тем временем третья группа тренировалась в тишине. Проанализировав полученные данные, эксперты выяснили, что тренирующиеся под энергичную музыку быстрее достигали аэробной зоны, после чего динамичная музыка помогала им поддерживать темп и ускоряться.
Чтобы сжигать калории необязательно изнурять себя кардиотренировками. Порой достаточно обычных прогулок под энергичный плейлист.
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