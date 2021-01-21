Врач назвал вес, после которого не поможет диета

— Вы на диете выдержите год–полтора. Жизнь непредсказуема, вы можете сломать ногу и перестать ходить в спортзал, и что тогда? Вес опять начнет набираться. Это может быть нарушение микробиоты кишечника, психология, нарушение пищевого поведения, нехватка микроэлементов, и вы никогда от этого не избавитесь, — пояснил врач.