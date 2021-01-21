Врач назвал вес, после которого не поможет диета 

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что от ожирения и его последствий умирают чаще, чем от коронавируса, и назвал вес, при котором диеты бессильны. Видео опубликовано на YouTube.
«Когда вы весите 160, 180, 200 килограммов, вам уже не до лечения. Там уже или хирургия, или вы становитесь лежачим пациентом и уже никому не нужны»,
— заявил специалист.
Он также отметил, что без понимания причины ожирения надолго похудеть не получится. Если не искоренить причину, вес вернется.
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