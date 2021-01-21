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Рыба и растительное масло: эксперт раскрыла способ спать дольше 

Мария Грибова 14 часов назад
Рыба и растительное масло: эксперт раскрыла способ спать дольше
Фото: depositphotos.com
Австралийский сомнолог Оливия Ареццоло раскрыла простой способ достижения полноценного сна. Материал опубликован на Daily Mail.
Клиническими испытаниями подтверждено, что употребление омега-3 способствует тому, что человек спит на час дольше и высыпается.

«Дефицит омега-3 может способствовать снижению гормона сна мелатонина, в то время как появление этой добавки в рационе поддерживает его уровень, уменьшает тревожность и к вечеру вызывает желание спать»,

— объяснила она.
Жирны кислоты содержатся преимущественно в рыбе: лососе, скумбрии, тунце. А вегетарианцы и веганы могут восполнить омега-3, добавив в рацион семена конопли, орехи и растительные масла (льняное, соевое и масло канолы).
Оливия также поделилась, как она готовится ко сну. Сомнолог практикует глубокое дыхание животом и медитацию, а также пьет ромашковый чай и принимает магний.
Ранее «Рамблер» писал о том, что врач назвал вес, после которого не поможет диета.
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