Рыба и растительное масло: эксперт раскрыла способ спать дольше 

Австралийский сомнолог Оливия Ареццоло раскрыла простой способ достижения полноценного сна. Материал опубликован на Daily Mail.

Клиническими испытаниями подтверждено, что употребление омега-3 способствует тому, что человек спит на час дольше и высыпается.

«Дефицит омега-3 может способствовать снижению гормона сна мелатонина, в то время как появление этой добавки в рационе поддерживает его уровень, уменьшает тревожность и к вечеру вызывает желание спать»,

— объяснила она.

Жирны кислоты содержатся преимущественно в рыбе: лососе, скумбрии, тунце. А вегетарианцы и веганы могут восполнить омега-3, добавив в рацион семена конопли, орехи и растительные масла (льняное, соевое и масло канолы).

Оливия также поделилась, как она готовится ко сну. Сомнолог практикует глубокое дыхание животом и медитацию, а также пьет ромашковый чай и принимает магний.