Откуда берется запах от ног и как от него избавиться 

Как правило, неприятный запах начинает исходить от ног из-за того, что в обуви размножаются микроорганизмы. Чем сильнее потеют ноги в процессе носки обуви, тем больше бактерий появляется, вследствие чего и возникает плохой запах. Подробнее о причинах повышенного потоотделения — в материале "Рамблера".

Синтентические носки и колготки

Некачественные материалы, плотно прилегающие к коже, только способствуют размножению микроорганизмов. Старайтесь отдавать предпочтение изделиям из хлопка и меняйте их каждый день.

Недуги

Нередко неприятный запах от ног появляться в результате грибка стопы. Помимо этого, причиной нарушения работы потовых желез могут быть гормональный сбой, сахарный диабет, гепатит C, туберкулез и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Плохое питание и вредные привычки

Пища с консервантами, ароматизаторами и другими веществами влияет на работу всего организма, в том числе и на функционирование потовых желез. Старайтесь употреблять больше овощей и фруктов, богатых антиоксидантами и витаминами. Кроме того, не злоупотребляйте алкоголем и откажитесь от курения.

Некачественная обувь

Текстильная обувь, а также изделия из кожзама не дают ногам дышать, из-за чего и возникает неприятный запах. Более того, если ноги пахнут, обувь начинает впитывать запах, а затем источать его сама, за счет чего проявляется двойной эффект.

Чтобы победить плохой запах, исходящий от ног, для профилактики в течение дня используйте дезодоранты, антибактериальный аптечные средства или тальк. Кроме того, не забывайте мыть ноги с мылом, как минимум, раз в день.