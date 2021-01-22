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Диетолог раскрыл секрет, как не набрать лишних килограммов за зиму 

Peopletalk 2 часа назад
Диетолог рассказал, как не набрать лишнего за зиму
Фото: Peopletalk
Диетолог раскрыл секрет, как не набрать лишних килограммов за зиму
Ни для кого не секрет, что за три месяца зимы мы набираем несколько нежеланных килограммов. Однако, как выяснилось, этого можно избежать простым путем!
Как рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, зимой мы едим больше пищи, богатой жирами и грубыми углеводами, потому что инстинктивно хотим согреться. Но подвох в том, что современному человеку не нужно столько тепла, сколько дают эти блюда. У него есть альтернативные способы согреться — батареи в доме, зимняя одежда.

«Когда мы едим такую согревающую еду, мы повинуемся инстинкту, а в результате этот избыток энергии просто выражается в нарастании веса», — цитирует Гинзбурга радио Sputnik.

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Здоровье , Михаил Гинзбург , ИА Sputnik
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