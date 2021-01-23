Врач назвала главные правила похудения к лету

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о способах, которые помогут похудеть к лету. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт отметила, что не нужно изнурять себя голоданием и диетами. По ее мнению, нужно исключить жареное красное мясо и заменить его на легко усваиваемый белок: курицу, рыбу или индейку. Кроме того, необходимо употреблять много овощей.

Диетолог рассказала, что в блюда стоит добавлять специи, которые ускоряют метаболизм: перец, имбирь или чеснок. Можно приготовить напиток из лайма, имбиря и огурца или употреблять черный чай. В качестве перекуса она посоветовала выбирать фрукты и овощи.

Исключить из рациона нужно газированные напитки, сахар, выпечку и продукты с трансжирами. Если худеющему захочется жирного, можно съесть кусочек сала. Добавки с хромом и магнием помогут уменьшить тягу к сладкому.