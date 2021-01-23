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Диетолог рассказала, как похудеть к лету без жестких ограничений 

Елизавета Назарова 13 часов назад
Врач назвала главные правила похудения к лету
Фото: depositphotos.com
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о способах, которые помогут похудеть к лету. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Эксперт отметила, что не нужно изнурять себя голоданием и диетами. По ее мнению, нужно исключить жареное красное мясо и заменить его на легко усваиваемый белок: курицу, рыбу или индейку. Кроме того, необходимо употреблять много овощей.
Диетолог рассказала, что в блюда стоит добавлять специи, которые ускоряют метаболизм: перец, имбирь или чеснок. Можно приготовить напиток из лайма, имбиря и огурца или употреблять черный чай. В качестве перекуса она посоветовала выбирать фрукты и овощи.
Исключить из рациона нужно газированные напитки, сахар, выпечку и продукты с трансжирами. Если худеющему захочется жирного, можно съесть кусочек сала. Добавки с хромом и магнием помогут уменьшить тягу к сладкому.
Соломатина добавила, что употреблять пищу нужно за три-четыре часа до сна, а потом больше не есть. Спать она также посоветовала ложиться пораньше, так как, если человек спит меньше 7-8 часов, у него повышается гормон кортизол, способствующий повышению лишнего веса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что медик назвал вес, после которого не поможет диета.
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