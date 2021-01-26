Беглая речь и рабочая память: раскрыта польза послеобеденного сна

Китайские ученые выяснили, что люди, которые спят после обеда, показывают лучшие результаты в тестах на ориентирование, беглость речи и рабочую память. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованное в журнале General Psychiatry исследование.

Исследователи из Шанхайского центра психического здоровья и Шанхайского университета Цзяотун решили раскрыть, послеобеденный сон у пожилых — это защитная реакция организма, помогающая предотвратить снижение когнитивных функций, или один из симптомов деменции.

По результатам теста на наличие деменции MMSE выяснилось, что показатели когнитивных способностей оказались значительно выше у тех, кто регулярно спал днем.

Как отмечают ученые, их исследование наблюдательное, то есть доказывает, что два фактора — в данном случае, дневной сон и здоровье мозга — связаны, но не выявляет причину этой связи.

Авторы исследования полагают, что сон регулирует иммунный ответ организма, являясь эволюционной реакцией на воспаление. Кроме того, люди с высоким уровнем воспаления чаще спят, а воспалительные химические вещества играют важную роль в нарушениях сна. При этом дневной сон помогает предотвратить это воспаление.

Однако в то же время исследователи считают, что послеобеденный сон часто связан с малоподвижным образом жизни и нарушениями циркуляции лептина и грелина — пептидных гормонов, которые регулируют энергетический обмен.