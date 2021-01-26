Эндометриоз: почему возникает, чем грозит и можно ли вылечить 

Эндометриоз — заболевание, окутанное рядом мифов. Многие женщины, впервые столкнувшись с этим диагнозом на УЗИ, не знают, что дальше делать — лечить или наблюдать. Не до конца понятен механизм его развития, чем опасно заболевание и на что важно обратить внимание. Разбирались в теме с экспертом.

Будаева Виктория Александровна Заведующая гинекологическим отделением «Бест Клиник» на Профсоюзной. Врач акушер-гинеколог высшей категории, гинеколог-эндокринолог

Что такое эндометриоз и почему возникает

Эндометриоз — это заболевание, при котором слизистая оболочка матки начинает прорастать в толщу ее мышечного слоя (другое название — аденомиоз). Помимо этого эндометриоидные очаги (элементы слизистой матки) могут появляться на яичниках (формируются эндометриоидные кисты) и маточных трубах, на шейке матки и во влагалище. Намного реже, но все-таки встречается, экстрагенитальный эндометриоз, когда ткань, подобная эндометрию, появляется в мочевом пузыре, прямой кишке и других органах.

Если подвести итог, то эндометриоз — это системное заболевание с локальными проявлениями, для которых характерно появление элементов слизистой матки в различных органах, но чаще всего в половых. По статистике, самыми распространенными вариантами являются эндометриодные кисты яичников и аденомиоз.

Почему же возникает это заболевание? До сих пор механизмы и причины развития эндометриоза окончательно не известны. Почти у 90% женщин бывает ретроградный (обратный) заброс крови во время менструации. Однако не у всех фрагменты эндометрия приживаются в нетипичных местах. У здоровых женщин на общем фоне гормонального равновесия иммунная система работает легко — она быстро устраняет чужеродные элементы. При эндометриозе неблагоприятный гормональный фон мешает иммунной системе выполнить свою задачу. Причин для такого дисбаланса несколько.

Одна из главных — это атипичное воспаление, обусловленное неполноценным иммунным ответом. Иммунная система вместо устранения очагов лишь поддерживает длительное и вялотекущее воспаление. Клетки иммунной системы начинают вырабатывать цитокины, простагландины и другие провоспалительные вещества. Однако завершить воспаление и устранить очаг иммунная система не может.

Во-вторых, для эндометриоза характерен патологический рост сосудов. Эндометриоидный очаг выделяет факторы роста и ферменты, обеспечивая себе глубокое внедрение и комфорт для дальнейшего роста, а женщине — болевой синдром.

Третий фактор — повышение синтеза эстрогенов как в яичниках, так и локально в самом очаге. Именно эстрогены дают клеткам команду к дальнейшему избыточному делению. Одновременно с этим активируются и фибробласты, которые вырабатывают коллагеновые волокна, приводя к развитию спаечного процесса. А это усугубляет нарушения репродуктивной функции и повышает риск бесплодия.

Основные симптомы

Бесплодие и тазовая боль — 2 главных спутника эндометриоза. Боли могут быть самыми различными. В одних случаях — это болезненные менструации или боль перед ее началом, в других — болезненный половой акт, в-третьих — разлитая боль в нижних отделах живота без четкой локализации.

Второй симптом — это невозможность забеременеть через 1 год регулярной половой жизни без предохранения. Зачастую при дополнительном обследовании таких женщин первый этап диагностики не выявляет каких-либо нарушений. Овуляции, как правило, происходят, маточные трубы проходимы, инфекций нет, а долгожданное зачатие так и не случается. Однако при детальном расспросе пациентки опытный гинеколог заподозрит эндометриоз и назначит обследование, которое поможет подтвердить или исключить этот диагноз, что важно для подбора правильного лечения.

Как лечится

Для устранения боли и предотвращения прогрессирования патологического процесса назначаются гормональные препараты. Современное лечение преследует несколько целей:

• блокирование воспалительной реакции и нормализация работы иммунной системы;

• подавление процессов патологического роста сосудов;

• прекращение роста нервных окончаний, которые приводят к появлению боли;

• ингибирование избыточного клеточного деления;

• снижение активности образования эстрогенов в эндометриоидных очагах.

Такое комплексное воздействие на патологический процесс позволяет прекратить его дальнейшее прогрессирование, улучшить качество жизни женщины и избежать бесплодия. Но не всегда достаточно только консервативной терапии. Чаще всего женщину оперируют по поводу наличия эндометриоидных кист в яичниках. И в мировой гинекологии есть негласное правило — оперировать надо только один раз. Поэтому чтобы предупредить рецидивы заболевания, после хирургического удаления гетеротопий назначается гормональная терапия.

Последствия эндометриоза

Во-первых, эндометриоз оказывает влияние на качество жизни женщины. Болевой синдром снижает работоспособность, приводит к раздражительности и сексуальным нарушениям. На этом фоне могут появиться конфликты в семье и на работе.

Во-вторых, эндометриоз в разы повышает риск бесплодия. И чем позже выявлено заболевание и, соответственно, позже начато лечение, тем выше риски репродуктивных нарушений. Поэтому, если ваш возраст до 35 лет и в течение года вы не можете забеременеть, то обязательно надо исключить эндометриоз как возможную причину. Женщинам старше 40 лет времени на диагностику отводится еще меньше — уже через полгода безрезультативных попыток зачатия стоит записаться на прием к квалифицированному гинекологу.

Длительно существующий нелеченный эндометриоз коварен своими осложнениями — хронической тазовой болью и критическим нарушением фертильности, причем в тяжелых случаях даже ЭКО не всегда помогает решить проблему. Поэтому при наличии любых подозрительных симптомов проконсультируйтесь со специалистом.