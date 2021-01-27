Россиянок обязали рожать в масках. Реакция общественности 

В СМИ и соцсетях громко обсуждается новая директива Минздрава : россиянкам рекомендуется рожать в маске из-за ограничений по безопасности, связанной с пандемией коронавируса.

Как выяснил "Рамблер", Минздрав выпустил для роддомов новые правила, согласно которым роды должны приниматься в отдельных индивидуальных залах, а численность медперсонала следует свести к минимуму. На протяжении родов женщина должна быть в защитной маске, а снимать ее можно будет только во время потуг.

Общество среагировало на эту новость неоднозначно. Бывший главный санитарный врач России депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что авторы инициативы не представляют, как проходят роды, и не понимает, как роженицы будут выполнять подобные правила.

"Трудно себе представить, чтобы она была в маске. Там и заражать-то некого, потому что весь персонал, который вокруг нее стоит, он обязательно, в любом случае, находится в маске",

— отметил он.

Врач-акушер-гинеколог Владимир Сурсяков назвал меру смешной, потому как женщина во время родов находится в критической ситуации.

"В этот момент надевать на нее маску из-за того, что, возможно, это уменьшит вероятность передачи вируса на какие-то доли процента, — это смешно. Дышать активно в маске крайне тяжело, это то же самое, что надеть ее бегуну на трассе. Я бы не стал подобную меру принимать", — объяснил Сурсяков изданию "Ридус".

В соцсетях новые правила приняли более агрессивно, объяснив, что во время родов женщине и так очень тяжело, а мучать ее постоянным требованием надеть маску не стоит.