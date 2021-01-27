Как реагировать на бестактные реплики гинеколога

Не зажимаемся и даем отпор.

Из всех докторов, которых мы проходим хотя бы раз в год, особое волнение вызывают стоматолог и гинеколог. Первый успел напугать нас в детстве, а избавиться от неприятных ранних воспоминаний не так-то просто, и даже если вы уверено отправляетесь на прием, волнение вас не покидает.

Но что касается женского специалиста, здесь все не так просто. Существует множество прекрасных специалистов, и все же хотя бы раз каждая попадала на прием к гинекологу, который просто «переворачивал ваш мир». О том, как это происходит, и что делать, если вас задевает поведение врача, мы сегодня и поговорим.

«Почему не родила еще?»

С таким «специалистом» сталкивалась почти каждая девушка. Мало того, что к вам обращаются на «ты», так еще и заставляют оправдываться, хотя вы и не должны этого делать. Причем любые ваши проблемы, с которыми вы обратитесь, будут «оправданы» вашим «нежеланием выполнять природную функцию».

«Ну вы сами запустили»

Любая, даже стандартная проблема с органами репродукции, которая решается курсом препаратов, подается как трагедия вселенского масштаба. «Где вы раньше были?» или «Ну вот теперь не знаю, что с вами делать» очень популярные фразы, которые портят настроение на несколько дней.

«А вы куда смотрите?»

Самое неприятное, когда находясь в таком уязвимом положении приходится выслушивать нелестные комментарии не только в свою сторону, но и в сторону своих партнеров или мужа. «Если бы вы внимательно следили за мужем, не пришли бы с воспалением» — почти стандартная фраза, с которой гинеколог выходит далеко за рамки профессионализма.

Можно ли отстоять свои права?

Даже нужно. Тем более что вы имеете право на качественное обслуживание, не доставляющее дискомфорт.

«Я чувствую себя неловко»

Нет ничего зазорного, чтобы сразу сообщить о своем волнении. Если врач — настоящий профессионал, он вас обязательно успокоит и проведет все манипуляции максимально комфортно для вас. В противном случае это не ваш врач.

«Прошу закрыть эту тему»

Никогда не терпите неприятные ощущения ни в физическом, ни в эмоциональном плане. Мы часто боимся быть неудобными и вызвать гнев врача, но кто отстоит свои права, если не вы? Вы сразу почувствуете себя увереннее.

«Давайте пройдемся по списку»

На каждый прием мы отправляемся с определенным списком вопросов, на которые специалист просто обязан ответить, но не всегда хочет это делать, ссылаясь на большую очередь, или что еще хуже — начиная скандалить. Вставайте и отправляйтесь в кабинет главного врача писать жалобу.