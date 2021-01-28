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Как кокосовое масло помогает в похудении 

Александра Нечаева 3 часа назад
Как кокосовое масло помогает в похудении
Фото: Depositphotos
Даже во время диеты отказываться от жиров полностью нельзя. Другое дело, какими должны быть эти жиры, чтобы не только не оставить на ваших боках ненужные складки, но и помочь процессу похудения. Одним из таких «жиров-помощников» является кокосовое масло. О том, как оно помогает худеть без вреда для здоровья, читайте в материале «Рамблера».

Расщепляет жировые клетки

Особенно под «обстрел» попадают жировые отложения, скопившиеся в области живота. Прекрасная новость, не находите?

Обладает термогенным эффектом

Проще говоря, когда вы употребляете кокосовое масло, организму приходится сжигать намного больше энергии для его переработки, чем получает из продукта, следовательно, калорий тоже расходуется больше.

Нормализует инсулин

Предупреждает резкий скачок сахара в крови, а затем его падение, а значит, у вас не будет желания закинуть в себя что-то сладкое и калорийное.

Обеспечивает чувство сытости

После употребления кокосового масла вы не страдаете от голода. А печень начинает синтезировать кетоны, обладающие эффектом снижения аппетита. Голода не чувствуете, аппетит понижен — идеально для похудения!

Очищает пищеварительный тракт

Помогает натуральному процессу детоксикации, что в свою очередь способствует похудению.
Употреблять кокосовое масло можно по-разному: готовить на нем, добавлять в смузи и выпечку, а можно попробовать есть просто так. Норма для взрослого человека составляет 3 столовые ложки в день. Начинать лучше с маленьких порций, выбрав правильное кокосовое масло: органическое и не гидрогенизированное.
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