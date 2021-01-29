Как правильно мыться 

Вокруг такой, казалось бы, простой темы по сей день ведется множество споров. Некоторые специалисты советуют уделять время водным процедурам два раза в день, другие утверждают, что ежедневный душ не приносит никакой пользы, третьи уверены, что мыться нужно только перед отходом ко сну. Углубляться в эти споры мы сегодня не станем, а лишь дадим советы, которые подойдут для всех любителей водных процедур. О главных правилах правильного мытья читайте в материале «Рамблера».

Во-первых, проводить в ванной дольше 20 минут не рекомендуется. Если вы будете нежится в воде дольше, снизится защитная функция кожи вследствие того, что клетки эпидермиса станут рыхлыми от влаги.

Во-вторых, мытье следует начинать сверху вниз: так вся грязь будет стекать на дно ванны или душа вместе с водой.

Третье правило — прохладная вода приносит больше пользы, чем теплая. Вода повышенной температуры сильнее высушивает и ослабляет кожу, прохладная же — полезна и для иммунитета, и для сосудов, и для кожи. Кроме того, прохладный душ бодрит по утрам. Но вечером можно сделать исключение и понежиться под струями теплой воды, которая расслабит и снимет усталость, накопившуюся за день.

Четвертый лайфхак касается использования мочалок и гелей для душа. Если вам просто нужно смыть с себя пыль и грязь, скопившуюся на теле за день, использовать мочалку не обязательно. Достаточно нанести на тело гель для душа, вспенить его и равномерно распределить. Если же вы решили удалить ороговевший слой кожи, воспользуйтесь мочалкой и кремом для душа или скрабом для тела. Вместе эти средства применять не рекомендуется.

Ну и в завершение кожу нужно тщательно высушить. Лучше для этого воспользоваться мягким полотенцем, аккуратно промокая все части тела, особенное внимание уделяя подмышечным и подколенным впадинам. После этого кожу необходимо увлажнить при помощи подходящих лосьонов или кремов для тела.