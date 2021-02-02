Почему опасно игнорировать боль во время и после секса 

Дискомфорт может быть симптомом самых разных заболеваний. Болезненные ощущения перед, во время или сразу после полового акта называются диспареунией. Подробнее о ней рассказала Анна Алексеевна Позднякова , врач гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» (@nova_clinic).

Многие ошибочно полагают, что боль, особенно несильную, стоит «перетерпеть». Бывает, ничего страшного, полежишь — и пройдет.

На самом деле такие симптомы могут говорить о нарушениях, в том числе и серьезных.

Как влияют гормоны на боль во время и после секса

Боль может быть связана с фазами цикла: такая боль часто возникает накануне менструации в результате падения уровня эстрогенов и отечности всего организма. Также неприятные ощущения случаются в связи с гормональным сбоем или длительным приемом оральных контрацептивов.

Как влияют «женские» заболевания или инфекции на боль во время и после секса

Если недомогания напрямую влияют на функционирование женских половых органов, они тоже могут стать причиной боли.

Воспалительные заболевания вульвы, влагалища и шейки матки могут вызвать раздражение и отечность слизистой наружных половых органов. При воспалении, помимо болей, иногда беспокоят обильные вагинальные выделения, зуд и жжение.

Кожные заболевания вульвы или аллергические реакции (пищевые, контактные при ношении прокладок, атопический дерматит) также вызывают боль во время или после секса.

При воспалении слизистой (эндометрит) и придатков матки во время полового акта женщина может ощущать ноющую боль внизу живота или над лобком. Причем эта боль может сохраняться длительное время, даже сопровождаться повышением температуры и выделениями с неприятным запахом. При эндометрите могут появиться кровянистые выделения. Спаечный процесс в малом тазу является причиной тупых ноющих болей при глубоком проникновении или в определенных позах.

Также неприятные ощущения вызывает половой акт, если у женщины есть цистит и хронические запоры.

Если боль возникает при глубоком проникновении, чаще всего речь идет об эндометриозе (разрастании эндометрия, слизистой оболочки матки в нетипичных местах и органах). Рак шейки матки нередко сопровождается тянущими болями и мажущими выделениями после секса (да, рак в последние десятилетия молодеет и встречается даже у 20-летних девушек!)

При кистах и опухолях яичников во время секса возможен их перекрут, а также разрыв кисты (апоплексия). В таком случае возникает резкая острая боль, возможно даже появление тошноты и рвоты.

Это жизнеугрожающее состояние требует срочной госпитализации!Дискомфорт может возникнуть из-за сухости влагалища. Его причиной может быть как отсутствие или недостаточная прелюдия, так и более серьезные вещи — например, гипотрофия и атрофия слизистой вульвы, тихая эпидемия современности, при которой половая жизнь становится невозможной.

Как влияет психологическое состояние на боль во время секса

Бывают психогенные заболевания, которые сопровождаются болями при сексе, а зачастую и приводят к ним. Ранее перенесенное насилие, раннее начало половой жизни, наличие психических заболеваний, депрессия или психотравма — все это может помешать полноценному расслаблению при половой жизни и адекватной выработке смазки, а также вызвать заболевания, такие как вагинизм или вульводинию.

В таких случаях без помощи психотерапевта и невролога не обойтись.

Как влияют особенности строения на боль во время секса

Безусловно, не стоит забывать об анатомических нарушениях тазовых органов (врожденные аномалии развития), опущении стенок влагалища, матки, последствиях травматичных родов (разрывы, наложение щипцов, вакуума), хирургических операций на женских гениталиях (в том числе женское обрезание).

В любом случае боль — это всегда симптом нарушения, поэтому необходима консультация врача.