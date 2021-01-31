Какие правила гигиены россиянок шокируют иностранок 

Большинство тех же англичанок стирают постельное белье раз не чаще раза в месяц, а то и реже. Россиянки в этом плане их значительно «обошли» — некоторые привыкли менять постельное каждую неделю.

6/6 Большинство тех же англичанок стирают постельное белье раз не чаще раза в месяц, а то и реже. Россиянки в этом плане их значительно «обошли» — некоторые привыкли менять постельное каждую неделю.

В этом плане европейки гораздо «правильнее» россиянок. Если англичанка или француженка заметит на своих трусиках пятнышко или маленькую дырочку, она тут же отправит их в мусорное ведро.

5/6 В этом плане европейки гораздо «правильнее» россиянок. Если англичанка или француженка заметит на своих трусиках пятнышко или маленькую дырочку, она тут же отправит их в мусорное ведро.

«Наши» женщины моют посуду сразу после того, как все встанут из-за стола. В крайнем случае, в тот же день вечером, когда в мойке соберется приличная «горка». Европейки, наоборот, ожидают образования целого Эвереста грязных тарелок, а затем отправляют его в посудомоечную машину.

4/6 «Наши» женщины моют посуду сразу после того, как все встанут из-за стола. В крайнем случае, в тот же день вечером, когда в мойке соберется приличная «горка». Европейки, наоборот, ожидают образования целого Эвереста грязных тарелок, а затем отправляют его в посудомоечную машину.

Если в России и Украине вы выйдите на улицу с грязной головой, будьте готовы к косым взглядам и тихим смешкам. В других же европейских странах это совершенно нормально. А вот мыть каждый день волосы — нет.

3/6 Если в России и Украине вы выйдите на улицу с грязной головой, будьте готовы к косым взглядам и тихим смешкам. В других же европейских странах это совершенно нормально. А вот мыть каждый день волосы — нет.

Как мы принимаем душ? Намыливаем тело, моем голову, чистим зубы, делаем маску для лица, думаем о жизни, поем песни и все это при включенной воде. А зачем выключать, если через минуту нужно будет включать снова? Скажите это немке, англичанке или француженке, и она назовет вас сумасшедшей!

2/6 Как мы принимаем душ? Намыливаем тело, моем голову, чистим зубы, делаем маску для лица, думаем о жизни, поем песни и все это при включенной воде. А зачем выключать, если через минуту нужно будет включать снова? Скажите это немке, англичанке или француженке, и она назовет вас сумасшедшей!

Наверняка, вы умываетесь под проточной водой. Европейки же затыкают слив в раковине, набирают воду и только потом начинают умываться. Делается это в целях экономии.

1/6 Наверняка, вы умываетесь под проточной водой. Европейки же затыкают слив в раковине, набирают воду и только потом начинают умываться. Делается это в целях экономии.

Кто бы мог подумать, что правила гигиены жительниц цивилизованных стран могут иметь столько отличий!

Кто бы мог подумать, что правила гигиены жительниц цивилизованных стран могут иметь столько отличий! Вот вы, например, знали, что в представлении тех же француженок совсем неправильно моете руки и умываетесь? Или совершаете большую ошибку, когда моете посуду сразу после еды?

Что еще в гигиене русских женщин шокирует европеек, читайте в нашем материале.

Умывание

Наверняка, вы умываетесь под проточной водой. Европейки же затыкают слив в раковине, набирают воду и только потом начинают умываться. Делается это в целях экономии. А бывают настолько экономные европейцы, в домах которых в одной воде умываются все члены семьи… Согласитесь, это не очень приятно.

Прием душа

Как мы принимаем душ? Намыливаем тело, моем голову, чистим зубы, делаем маску для лица, думаем о жизни, поем песни и все это при включенной воде. А зачем выключать, если через минуту нужно будет включать снова?

Скажите это немке, англичанке или француженке, и она назовет вас сумасшедшей! Эти женщины привыкли проявлять рациональность во всем, даже в таких элементарных вопросах. Среди них очень мало таких, которые принимают душ дважды в день. А во время намыливания тела, мытья головы и прочих гигиенических процедур, они обязательно перекрывают кран.

А некоторые жительницы Западной Европы, если верить слухам, вообще не смывают с себя гель для душа.

И делают они это не только из соображений экономии — составы некоторых средств для душа специально разработаны с расчетом на то, что смываются не полностью, оставаясь на коже увлажняющим лосьоном.

Мытье волос

Если в России и Украине вы выйдите на улицу с грязной головой, будьте готовы к косым взглядам и тихим смешкам. В других же европейских странах это совершенно нормально. А вот мыть каждый день волосы — нет. Местные женщины моют голову примерно 1–4 раза в неделю (и конечно же, делают это максимально экономно). Говорят, что именно по чистым, уложенным волосам можно узнать приезжую россиянку.

Мытье посуды

«Наши» женщины моют посуду сразу после того, как все встанут из-за стола. В крайнем случае, в тот же день вечером, когда в мойке соберется приличная «горка».

Европейки, наоборот, ожидают образования целого Эвереста грязных тарелок, а затем отправляют его в посудомоечную машину. Не редко бывает так, что чтобы не гонять машину вхолостую, приходится ждать несколько дней… Но что делать, если срочно нужна тарелка, а она лежит в мойке? Помыть руками? Что вы, зачем! Лучше сходить и «занять» у соседки.

Нижнее белье

В этом плане европейки гораздо «правильнее» россиянок. Если англичанка или француженка заметит на своих трусиках пятнышко или маленькую дырочку, она тут же отправит их в мусорное ведро. Многие россиянки, к примеру, могут месяцами ходить в одном и том же «удобном» бюстгальтере и окончательно расстаться с ним спустя несколько лет.

Постельное белье

Большинство тех же англичанок стирают постельное белье раз не чаще раза в месяц, а то и реже. Россиянки в этом плане их значительно «обошли» — некоторые привыкли менять постельное каждую неделю. Недавнее исследование показало, что около 500 тысяч жительниц Великобритании стирают белье три раза в год и только каждая шестая женщина делает это раз в месяц.

Конечно же, приведенные выше сведения не относятся поголовно ко всем европейкам. В каждом правиле есть свои исключения. Однако то, что они гораздо экономнее россиянок в плане гигиены — бесспорно! Как вы считаете, это плохо или хорошо?