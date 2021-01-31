Употребление «диетических» сладостей с фруктозой способствует развитию ожирения и сахарного диабета. Об этом сообщил главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников.

По словам эксперта, встречающаяся во фруктах натуральная фруктоза полезна для организма, но заменители сахара на её основе могут представлять опасность.

Фруктоза без яблок, груш, овощей и фруктов всасывается по-другому. Когда мы сразу принимаем фруктозу, она начинает всасываться не в том месте, не в то время и не в том количестве, — рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он призвал россиян отказаться от подобной «альтернативы» сладостям. Употребляя это вещество в пищу, похудеть не получится, но вместо этого можно заработать сахарный диабет.