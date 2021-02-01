Одним из важнейших продуктов для женского организма, по мнению некоторых экспертов, являются финики. Как выяснил "Рамблер", все дело в их особенном составе.

Так, в сушеных плодах пальмового дерева содержатся

витамины и минералы, 23 аминокислоты и множество пищевых волокон. Вфиниках содержатся и кислоты: ниацин, рибофламин и пантотеновую кислоту. Они способствуют усвояемости углеводов, регулируют уровень глюкозы в крови.

Еще в древние времена лекари на Востоке советовали кушать финики всем, а в особенности кормящим матерям. Финики отличаются высоким содержанием фтора, укрепляющего зубы, и селена, который предотвращает появление онкологических клеток. Этот продукт также насыщен клетчаткой и белками.

Входящие в состав фиников пектин и пищевые волокна снижают риск некоторых раковых заболеваний и облегчают работу пищеварительной системы. Из-за высокой концентрации калия и магния в них, врачи рекомендуют употреблять финики при сердечно — сосудистых заболеваниях. При этом употребление фиников снижает вероятность развития патологий сосудов, благодаря селену в их составе. При этом плоды низкокалорийны и совсем не содержат холестерина.

При диетах эксперты советуют заменять финиками все сладкое, потому как финики стимулируют пищеварительный процесс и помогают очистить кишечник.

Беременным и кормящим женщинам финики будут особенно полезны, потому как вещества в их составе укрепляют мышцы матки и заметно увеличивают лактацию.