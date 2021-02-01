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Ученые нашли средство для восполнения дефицита витамина А 

РИА Новости и ещё 1 28 минут назад
Ученые нашли средство для восполнения дефицита витамина А
Фото: Москва24
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого смогли получить биомассу из микроводорослей Хлорелла, обладающую высоким содержанием пигментов-каротиноидов, которую можно применять для борьбы с дефицитом витамина А. Об этом сообщает РИА Новости.

"Полученная биомасса с высоким содержанием каротиноидов может применяться в различных отраслях пищевой и фармацевтической промышленности в качестве биодобавки в составе рецептур продуктов питания для снижения дефицита витамина А у детей и взрослых, проживающих в регионах с повышенной экологической нагрузкой, а также для профилактики пациентов, подверженных риску онкологических заболеваний", — заявила глава Высшей школы биотехнологий и пищевых производств Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Юлия Базарнова.

Отмечается, что специалисты подбирали варианты условий выращивания, изменяя состав питательной среды, условия освещения, методы концентрирования и обезвоживания биомассы. В конечном итоге они нашли лучшие условия для стимулирования выработки каротиноидов.
В Минобрнауки пояснили, что разработка является актуальной, поскольку на фоне ухудшения экологии растет необходимость дополнительного обогащения человеческого рациона. В этом плане каратиноиды имеют особый приоритет, поскольку они выполняют роль антиоксидантов, не образуясь в организме человека и проникая в него исключительно с пищей.
Теперь ученые работают над созданием новых микрокапсул с каротиноидами, где ядро будут составлять экстракты Хлореллы, а оболочку — специальный биоразлагаемый материал.
Ранее американские медики выяснили, что употребление чая с лимоном способствует увеличению продолжительности жизни. По мнению специалистов, лимон значительно повышает полезные свойства самого напитка. В соке лимона есть витамин С, пектин, кальций, лимонен и магний. Все это помогает в укреплении иммунитета и увеличении продолжительности жизни. Напиток также полезен для здоровья сердца и почек.
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