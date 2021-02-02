Почему фитнес не всегда помогает побороть целлюлит 

Разбираемся в деликатной проблеме.

Когда мы замечаем первые признаки предательских ямочек в области бедер и ягодиц, начинается паника — что делать и как не допустить развития более тяжелых форм целлюлита?

Первым делом в голову приходят мысли о занятиях спортом , поэтому тут же покупается абонемент в фитнес-центр, но через какое-то время начинаешь понимать, что тренировки почему-то не то что не помогают, но и в некоторых случаях делают целлюлит еще более заметным. Почему же борьба с «апельсиновой коркой» иногда затягивается? Мы решили выяснить.

Помогает ли простое похудение?

Во-первых, стоит разобраться в том, что из себя представляет целлюлит. Это не болезнь, а скорее, побочная реакция на образ жизни и вредные увлечения, которые так любят жительницы больших городов. Целлюлит есть у всех женщин, однако прогрессирует он всегда по-разному, ваша задача не избавиться от него, а не дать ему ярко проявиться.

И здесь важно понимать, что обычным похудением его «не возьмешь», ведь все дело в изменении состояния подкожной клетчатки, а в этом случае задействованы также гормоны, с которыми придется работать.

Почему спорт не всегда эффективен?

Конечно, качественные тренировки помогают бороться с лишним весом, «рису.ют» фигуру мечты, но вот с целлюлитом справиться оказывается не так просто. В некоторых случаях после интенсивной тренировки жировые узелки становятся еще более заметными, это происходит по причине того, что вы лишь уменьшаете массу тела, выводится жидкость и неровности кожи становятся еще более рельефными.

Как помочь себе

Если вы решили дать бой «апельсиновой корке», приготовьтесь пересмотреть не только свой режим дня и изменение активности, но и рацион. Без корректировки последнего просто невозможно достигнуть нужного результата. Важно не только прокачивать мышцы, но и не допускать разрастания жировых отложений, которые и формируют неприятные глазу ямочки. Если же вы сами не в состоянии скорректировать меню, обратитесь за помощью к диетологу, который по результатам осмотра составит идеальный для вас рацион, либо вы можете поговорить со своим фитнес-тренером, чтобы он подсказал вам подходящую диету.