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Как сбросить вес, чтобы он потом не вернулся 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Как сбросить вес, чтобы он потом не вернулся
Фото: depositphotos.com
Если вы когда-то резко худели и радовались своим успехам, то потом наверняка замечали, что вес начинает быстро возвращаться. Это — нормальная реакция организме на то, что человек начал употреблять слишком мало топлива для энергии. "Рамблер" рассказывает, как правильно сбрасывать вес, чтобы потом он не вернулся вновь.
Процесс сброса веса действительно должен быть постепенным, а его длительность зависит от того, сколько вы планируете сбросить в целом. Здоровым считается -0,5 килограммов в неделю.

Что происходит, если вы быстро худеете

Для быстрого похудения чаще всего люди максимально сокращают пищу и садятся на изнуряющие диеты, состоящие только из фруктов или только из жидкости. Такие диеты помогут сбросить вам вес в краткосрочной перспективе. Организм будет получать сигнал о том, что его могут просто так взять и начать морить голодом. Из-за этого позднее, когда еда возвращается, он начинает накапливать жир "про запас". Из-за этого вес возвращается быстрее, а потом человеку тяжелее сбросить вес.

Как правильно сократить еду

Не обязательно садится на жесткие диеты, чтобы худеть. Достаточно сократить употребление калорий. В похудении работает закон сохранения энергии: чем больше энергии вы употребляете, тем больше надо отдавать. Соответственно, чем меньше у вас физическая нагрузка, тем меньше вам нужно употреблять еды.
Диетологи давно рассчитали форму для подсчета калорий, которые вам надо употреблять ежедневно. Это зависит не только от образа жизни, но и от изначально веса, роста и возраста. Чтобы похудеть, вам нужно употреблять на 10-20% меньше нормы.

Обязательны ли физические нагрузки

Для похудения они необязательны, но это нужно учитывать, когда вы будете высчитывать свою норму калорий. Кроме того, тренировки влияют на качество тела, поэтому если вы хотите рельефный живот и красивые ноги, то без минимальных нагрузок вам не обойтись.
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